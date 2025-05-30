Глобальні фондові ринки завершують травень із найвищими показниками за останні півтора року, попри волатильність, спричинену політикою США. Про це пише Reuters.

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Динаміка індексів

Індекс MSCI зріс більш ніж на 5%, а долар готується до першого місячного зростання у 2025 році. Інвестори зосередилися на очікуваних даних щодо інфляції в США (звіт PCE) та митній політиці Дональда Трампа, яка знову викликала занепокоєння.

Волатильність через мита

Ринки коливалися через суперечливі рішення американських судів: спочатку суд заблокував частину мит Трампа, але апеляційна інстанція тимчасово їх відновила, що посилило невизначеність серед трейдерів.

Регіональні ринки

У Європі індекси зросли на 0,3−1%, попри спад роздрібних продажів у Німеччині. В Азії Hang Seng і CSI300 знизилися, але за місяць показали значне зростання, а корейський ринок став лідером. Валюти країн, що розвиваються, піднялися на 2%, демонструючи найкращий місяць із листопада 2023 року. Американські ф’ючерси знизилися перед звітом PCE.

Ситуація з нафтою

Ціни на нафту залишалися нестабільними: попри денне зростання, тиждень може завершитися падінням через очікування збільшення видобутку ОПЕК+.

Торговельні перемовини

Адміністрація Трампа, попри юридичні труднощі, продовжує переговори з партнерами. Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив зустріч із японською делегацією у Вашингтоні, але зазначив, що перемовини з Китаєм «дещо затягнулися».