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30 травня 2025, 18:32

Глобальні фондові ринки завершують травень із найвищими показниками за останні півтора року

Глобальні фондові ринки завершують травень із найвищими показниками за останні півтора року, попри волатильність, спричинену політикою США. Про це пише Reuters.

Глобальні фондові ринки завершують травень із найвищими показниками за останні півтора року, попри волатильність, спричинену політикою США.

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Динаміка індексів

Індекс MSCI зріс більш ніж на 5%, а долар готується до першого місячного зростання у 2025 році. Інвестори зосередилися на очікуваних даних щодо інфляції в США (звіт PCE) та митній політиці Дональда Трампа, яка знову викликала занепокоєння.

Волатильність через мита

Ринки коливалися через суперечливі рішення американських судів: спочатку суд заблокував частину мит Трампа, але апеляційна інстанція тимчасово їх відновила, що посилило невизначеність серед трейдерів.

Регіональні ринки

У Європі індекси зросли на 0,3−1%, попри спад роздрібних продажів у Німеччині. В Азії Hang Seng і CSI300 знизилися, але за місяць показали значне зростання, а корейський ринок став лідером. Валюти країн, що розвиваються, піднялися на 2%, демонструючи найкращий місяць із листопада 2023 року. Американські ф’ючерси знизилися перед звітом PCE.

Ситуація з нафтою

Ціни на нафту залишалися нестабільними: попри денне зростання, тиждень може завершитися падінням через очікування збільшення видобутку ОПЕК+.

Торговельні перемовини

Адміністрація Трампа, попри юридичні труднощі, продовжує переговори з партнерами. Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив зустріч із японською делегацією у Вашингтоні, але зазначив, що перемовини з Китаєм «дещо затягнулися».

Джерело: Мінфін
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