Україна призупинила виплати за ВВП-варантами на суму понад $665 мільйонів

Україна офіційно відмовилася від платежу в розмірі понад $665 мільйонів за ВВП-варантами 2015 року, які прив’язані до зростання економіки. Про це пише Ірландська фондова біржа.

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Деталі рішення

Платіж, який мав відбутися 2 червня 2025 року на основі економічних показників 2023 року, передбачав виплату $205,43 на кожні $1000 номіналу. Однак уряд заблокував ці виплати через мораторій, введений 27 серпня 2024 року, який триватиме до завершення реструктуризації цих зобов’язань.

Фінансова стабільність

Міністерство фінансів заявило, що мораторій не спричинить крос-дефолту за іншими зовнішніми боргами та не загрожує фінансовій стабільності країни. У серпні 2024 року з умов ВВП-варантів прибрали положення про крос-дефолт, що унеможливлює ланцюговий дефолт за іншими інструментами.

Плани реструктуризації

Мінфін наголосив, що Україна прагне провести «всеосяжну, справедливу та рівноправну реструктуризацію» відповідно до цілей програми МВФ. Переговори з власниками ВВП-варантів у Вашингтоні зайшли в глухий кут, а головний перемовник України цього тижня в Лондоні зазначив, що Київ не поспішає з реструктуризацією.

Характеристика ВВП-варантів

Загальна номінальна вартість ВВП-варантів становить $3,24 мільярда, але ці кошти не підлягають поверненню. Натомість Україна зобов’язана виплачувати власникам суми, прив’язані до зростання ВВП.