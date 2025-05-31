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31 травня 2025, 9:31

Україна призупинила виплати за ВВП-варантами на суму понад $665 мільйонів

Україна офіційно відмовилася від платежу в розмірі понад $665 мільйонів за ВВП-варантами 2015 року, які прив’язані до зростання економіки. Про це пише Ірландська фондова біржа.

Україна офіційно відмовилася від платежу в розмірі понад $665 мільйонів за ВВП-варантами 2015 року, які прив’язані до зростання економіки.

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Деталі рішення

Платіж, який мав відбутися 2 червня 2025 року на основі економічних показників 2023 року, передбачав виплату $205,43 на кожні $1000 номіналу. Однак уряд заблокував ці виплати через мораторій, введений 27 серпня 2024 року, який триватиме до завершення реструктуризації цих зобов’язань.

Фінансова стабільність

Міністерство фінансів заявило, що мораторій не спричинить крос-дефолту за іншими зовнішніми боргами та не загрожує фінансовій стабільності країни. У серпні 2024 року з умов ВВП-варантів прибрали положення про крос-дефолт, що унеможливлює ланцюговий дефолт за іншими інструментами.

Плани реструктуризації

Мінфін наголосив, що Україна прагне провести «всеосяжну, справедливу та рівноправну реструктуризацію» відповідно до цілей програми МВФ. Переговори з власниками ВВП-варантів у Вашингтоні зайшли в глухий кут, а головний перемовник України цього тижня в Лондоні зазначив, що Київ не поспішає з реструктуризацією.

Характеристика ВВП-варантів

Загальна номінальна вартість ВВП-варантів становить $3,24 мільярда, але ці кошти не підлягають поверненню. Натомість Україна зобов’язана виплачувати власникам суми, прив’язані до зростання ВВП.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 11

+
+15
bosyak
bosyak
31 травня 2025, 9:58
#
Давно пора було, рейтинг сміттєвий вже, так що втрачати нічого.
+
+60
R S
R S
31 травня 2025, 10:12
#
Правильно! Давайте не будем никому ничего платить по долгам!
Гос-во не будет отдавать внешние долги, население не будет гасить свои долги, и всё будет в шоколаде! Жить по принципу: «Кому я должен — всем прощаю!».
Только «шоколад» будет с запашком г….
+
0
stas12345
stas12345
31 травня 2025, 10:51
#
Спрямуємо ці кошти на оборону, а після перемоги повернемо
+
0
Mini Mi
Mini Mi
31 травня 2025, 12:43
#
Після кордонів 91го! За рахунок репарацій!
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
31 травня 2025, 10:31
#
Перший дзвіночок для «інвесторів»:)
+
+30
Mini Mi
Mini Mi
31 травня 2025, 12:44
#
И это еще денежный краник с запада не прикрыт полностью, что будет с пирамидой овгз и прочим когда он таки закроется ясно уже всем.
+
0
Marvin
Marvin
31 травня 2025, 12:48
#
Уважаемый редактор «Минфин»! Я понимаю, что Ваши тексты пишутся на украинском, но раз уж вы печатаете и русскую версию — хотя бы просматривайте текст. Гугл-перевод далеко не всегда идеален…

«правительство заблокировало эти выплаты через мораторий» — не «через», а «из-за моратория».
Хотя если это сознательное издевательство над русским языком, тогда я только «за»
+
0
Leonid Fridman
Leonid Fridman
31 травня 2025, 13:10
#
Я теж не проти. Кредитори почекають, вони повінну розуміти що у нас складна війна. Хай дякують що взагалі ми мораторій на виплати не наклали.
+
0
Rubi0
Rubi0
31 травня 2025, 13:33
#
«виплату $205,43 на кожні $1000 номіналу.» стоп это получаеться 20% годовых в валюте?
+
+15
R S
R S
31 травня 2025, 13:48
#
Да, 20,5% годовых в валюте.
Именно такие процентные ставки действуют для государств третьего мира.
+
0
TAN72
TAN72
31 травня 2025, 13:55
#
Усох людей под такие % не берут.
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