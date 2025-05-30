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30 травня 2025, 13:05

Біткоїн-фонд BlackRock зібрав рекордні $6,3 мільярда в травні на тлі торговельних воєн

Фонд iShares Bitcoin Trust від BlackRock Inc. у травні отримав найбільший місячний приплив капіталу з моменту запуску, оскільки біткоїн досяг нового максимуму, стаючи популярним альтернативним активом. Про це пише Bloomberg.

Фонд iShares Bitcoin Trust від BlackRock Inc. у травні отримав найбільший місячний приплив капіталу з моменту запуску, оскільки біткоїн досяг нового максимуму, стаючи популярним альтернативним активом.

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Рекордні надходження

За місяць фонд залучив $6,35 мільярда чистих надходжень, що стало рекордом із січня 2024 року. Це збільшило активи під управлінням до понад $71 мільярда, демонструючи зростаючий інтерес інституційних інвесторів до біткоїна на тлі ринкової нестабільності.

Причини популярності

Експерт із автоматизації торгівлі CoinPanel Кирило Кретов пояснив, що попит зумовлений пошуком інституційних інвесторів регульованих інструментів для вкладень у біткоїн через економічну невизначеність та інфляційні ризики. Зокрема, фонд BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio, який фокусується на фіксованому доході, посилив свої інвестиції в iShares Bitcoin Trust (IBIT).

Ріст біткоїна

У травні біткоїн сягнув історичного максимуму в $111 980, чому сприяли регуляторні зміни, зокрема прогрес у законодавстві США щодо стейблкоїнів, а також геополітичні й економічні ризики, що спонукають інвесторів відходити від традиційних активів, таких як держоблігації США.

Вплив мит Трампа

З квітня ринки перебувають у напрузі через повторне введення Трампом взаємних мит, які сприймаються як загроза глобальній торгівлі та економіці. Це посилило побоювання щодо сповільнення зростання, зробивши біткоїн привабливим як засіб збереження вартості, що може стимулювати подальший приплив капіталу в криптопродукти.

Джерело: Мінфін
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