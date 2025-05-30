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30 травня 2025, 8:32

Волл-стріт показала зростання після скасування судом тарифів Трампа

Фондові індекси США зросли в четвер після рішення федерального суду скасувати більшість тарифів, запроваджених Дональдом Трампом, що сприяло пожвавленню світових ринків. Про це пише Reuters.

Фондові індекси США зросли в четвер після рішення федерального суду скасувати більшість тарифів, запроваджених Дональдом Трампом, що сприяло пожвавленню світових ринків.

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Результати Nvidia

Акції Nvidia підскочили на 5% завдяки звітності, яка перевершила очікування, через значні закупівлі AI-чипів перед новими експортними обмеженнями до Китаю. Однак компанія попередила, що ці обмеження можуть зменшити її продажі на $8 мільярдів у поточному кварталі.

Динаміка індексів

Індекс Dow Jones зріс до 42 215, S&P 500 додав 23 пункту, склавши 5 912, а Nasdaq піднявся на 173,41 пункту до 19 273,71. Індекс напівпровідників Філадельфійської біржі зріс на 1,4% завдяки успіхам Nvidia.

Рухи на ринку

З 11 секторів S&P 500 зростання показали вісім, зокрема лідери — інформаційні технології та споживчі товари. Акції Apple, попри погрози Трампа новими митами, зросли майже на 1%, Tesla — на 2,2%, Amazon — на 1,2%. Натомість Salesforce втратила 5,4%, незважаючи на покращений прогноз доходів.

Загальні тенденції

Скасування більшості тарифів Трампа, введених із січня, підняло інвестиційну активність, хоча галузеві тарифи, наприклад на сталь чи автомобілі, залишилися. S&P 500 перебуває лише на 3% нижче історичного максимуму від 19 лютого, відновившись після падіння на 19% у квітні завдяки послабленню торговельної напруги, сильним звітам компаній і стриманій інфляції. Травень став успішним для S&P 500 і Nasdaq — це може бути найкращий місяць із листопада 2023 року.

Нагадаємо, що введені президентом США Дональдом Трампом глобальні тарифи були визнані незаконними та заблоковані федеральним торговим судом.

Втім, після цього інші судді з Апеляційного суду тимчасово призупинили попереднє рішення, тож тарифи відновили свою дію. Ринки після цієї новини вже трохи відкотились.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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AP1
AP1
30 травня 2025, 9:16
#
Мінфін, це застаріла інформація, тарифи вже відновлені апеляційним судом, і все що вчора виросло вже впало за ніч.
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