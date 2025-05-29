Комітет з питань соціальної політики заблокував скасування спецпенсій прокурорам — Гетманцев

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів, який уже пройшов перше читання у Верховній Раді, наразі опинився під загрозою. Профільний Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів не зміг ухвалити рішення щодо його подальшого розгляду. Про це н аписав голова Податкового комітету Данило Гетманцев .

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«Попри те, що керівництво Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів виступало з підтримкою законопроєкту, рішення не було ухвалене. Опір з боку прокурорської спільноти та деяких депутатів, які їх підтримують, виявився шаленим», — наголосив депутат.

Політик заявив, що затягування процесу не змінить кінцевого результату, адже йдеться про справедливість і про необхідність вивільнення державного ресурсу для підвищення мінімальних пенсій.

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Гетманцев очікує, що хоча Комітет не зміг рекомендувати до розгляду у другому читанні законопроєкт про ліквідацію спецпенсій прокурорів, вирішення цього питання можна чекати досить скоро, оскільки доопрацювати та розглянути його можуть вже наступного тижня, на черговому засіданні Комітету з соціальної політики.

«Чекаємо на відповідне рішення та винесення цього законопроекту до залу на друге читання. Закликаю Комітет якнайшвидше зробити це, а колег по парламенту — проголосувати за скасування цих феодальних привілеїв. Це категорична вимога людей, те, чого від нас чекає суспільство», — додав він.