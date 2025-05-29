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29 травня 2025, 18:59

Комітет з питань соціальної політики заблокував скасування спецпенсій прокурорам — Гетманцев

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів, який уже пройшов перше читання у Верховній Раді, наразі опинився під загрозою. Профільний Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів не зміг ухвалити рішення щодо його подальшого розгляду. Про це написав голова Податкового комітету Данило Гетманцев.

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів, який уже пройшов перше читання у Верховній Раді, наразі опинився під загрозою.

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Деталі

«Попри те, що керівництво Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів виступало з підтримкою законопроєкту, рішення не було ухвалене. Опір з боку прокурорської спільноти та деяких депутатів, які їх підтримують, виявився шаленим», — наголосив депутат.

Політик заявив, що затягування процесу не змінить кінцевого результату, адже йдеться про справедливість і про необхідність вивільнення державного ресурсу для підвищення мінімальних пенсій.

Читайте також: Рада схвалила законопроєкт про обмеження спецпенсій для прокурорів

Гетманцев очікує, що хоча Комітет не зміг рекомендувати до розгляду у другому читанні законопроєкт про ліквідацію спецпенсій прокурорів, вирішення цього питання можна чекати досить скоро, оскільки доопрацювати та розглянути його можуть вже наступного тижня, на черговому засіданні Комітету з соціальної політики.

«Чекаємо на відповідне рішення та винесення цього законопроекту до залу на друге читання. Закликаю Комітет якнайшвидше зробити це, а колег по парламенту — проголосувати за скасування цих феодальних привілеїв. Це категорична вимога людей, те, чого від нас чекає суспільство», — додав він.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
zephyr
zephyr
29 травня 2025, 19:32
#
Произошла типичная Украина.
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