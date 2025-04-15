Рада схвалила законопроєкт про обмеження спецпенсій для прокурорів

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури», який передбачає обмеження щодо призначення спецпенсій для прокурорів. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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Відповідний законопроєкт № 12278 у першому читанні підтримали 239 народних депутатів.

Даним законопроєктом пропонується:

пенсію прокурорам за вислугу років призначати лише після їх звільнення з органів прокуратури;

передбачити, що пенсії для силовиків та працівників прокуратури перераховуються із урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення;

законодавчо закріпити, що зміни до пенсійного законодавства можуть здійснюватися виключно окремим законом про внесення змін до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Зазначимо, Рада змогла схвалити цей законопроєкт у першому читанні лише з другої спроби.

Раніше голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснював, що цей законопроєкт був покликаний скасувати норми, які дозволяють прокурорам отримувати вже у 35 років спецпенсії на сотні тисяч гривень.