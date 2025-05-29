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29 травня 2025, 12:43

Сини Трампа спрогнозували біткоїн по $170 000

Дональд Трамп — молодший та Ерік Трамп передбачили зростання цифрового золота до $170 000 до кінця 2026 року. Заява прозвучала на конференції Bitcoin 2025 у Лас-Вегасі, пише Forklog.

Дональд Трамп — молодший та Ерік Трамп передбачили зростання цифрового золота до $170 000 до кінця 2026 року.

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Деталі

Ерік додав, що попит на біткоїн перевищує пропозицію. «0,1 BTC скоро буде великим майновим станом», — зазначив він.

Брати пов'язані з криптопроєктами: децентралізованою платформою World Liberty Financial та майнінговою компанією American Bitcoin. Остання планує вихід на біржу через SPAC-злиття у III кварталі.

За словами Еріка, інтерес до криптоіндустрії у сім'ї пробудив Майкл Сейлор. Засновник Strategy радив Трампам «повторити його стратегію» і навіть пропонував закласти курорт Мар-а-Лаго для інвестицій у першу криптовалюту.

Ерік зазначив, що все більше інституційних інвесторів, включаючи «королівські сім'ї» та «приватні офіси», розробляють стратегії біткоін-резервів. Він наголосив на глобальному характері цього тренду, що охоплює Близький Схід, Африку та Азію.

За словами Еріка, його інтерес до криптовалют виник після проблем із традиційною фінансовою системою, включаючи блокування рахунків. Він назвав її «корумпованою» та «використовуваною як зброю». На його думку, цифрові активи роблять систему дешевшою, швидше, безпечнішою, прозорішою і функціональнішою, будучи засобом проти корупції.

Нагадаємо

29 травня Trump Media & Technology Group, материнська компанія соцмережі Дональда Трампа Truth Social розмістить звичайні акції на ~$1,5 млрд і забезпечені облігації, що конвертуються, на $1 млрд. Кошти підуть на створення біткоін-казначейства.

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Джерело: Мінфін
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