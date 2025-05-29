Павло Дуров отримає $300 млн від компанії Ілона Маска

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Деталі

«Ілон Маск і я домовилися про партнерство терміном на один рік», — повідомив він. За його словами, нейромережа стане доступною користувачам Telegram вже цього літа.

Дуров додав, що угода зміцнить фінансове становище Telegram.

«Ми отримаємо від xAI $300 млн готівкою і в акціонерному капіталі, а також 50% доходу від передплат на xAI, проданих через Telegram», — розповів засновник месенджера.

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Нагадаємо

Чат-бот Grok був створений конкурентом ChatGPT. Його головна відмінність від інших чат-ботів — більш вільний стиль спілкування та менша цензура у відповідях.

Grok тісно пов'язаний із соцмережею Х Ілона Маска: нейромережа навчається на постах, які публікують користувачі X.

Торік Telegram вперше досяг прибутку за підсумками року. Про це повідомляло видання Financial Times, яке ознайомилося із презентацією месенджера для інвесторів. У ній йшлося, що виручка компанії за 2024 рік склала $1,4 млрд, прибуток — $540 млн. У 2025 році Telegram має намір збільшити виручку до $2 млрд, а прибуток — до $720 млн.