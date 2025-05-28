Міністерство цифрової трансформації повідомило про відновлення роботи водійських послуг у застосунку «Дія». Після завершення технічних робіт українці знову можуть скористатися цифровими сервісами.
28 травня 2025, 18:15
Шеринг авто, перереєстрація та заміна посвідчення: У «Дії» відновили послуги для водіїв
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Доступні послуги
- зміна водійського посвідчення;
- здійснення перереєстрації автомобіля;
- доступ до авто через функцію шерингу.
Нагадаємо
Як писав раніше «Мінфін», з 24 по 27 травня ці послуги тимчасово були недоступні через оновлення двох державних реєстрів: Єдиного державного реєстру транспортних засобів та Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.
Джерело: Мінфін
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