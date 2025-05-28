США готують санкції проти банківського сектора росії

Держдепартамент та Мінфін США розробляють санкційний пакет, який буде націлений на банківський та енергетичний сектори росії, повідомили дипломатичні джерела The Washington Post.

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Що відомо

Видання зазначає, що це відбувається на тлі посилення риторики президента США Дональда Трампа — той заявив, що володимир путін «грає з вогнем» і не бажає йти на переговори щодо припинення війни в Україні.

За словами одного зі співрозмовників, Держдеп та Мінфін також оцінюють ефективність поточних санкційних обмежень та розглядають скасування деяких із них.

Експерт Едвард Фішман, який допомагав розробляти санкції проти росії при адміністрації Барака Обами, заявив WP, що влада США ще має варіанти для посилення обмежень.

Наприклад, уряд може розглянути відключення російських компаній та банків від американської фінансової системи, заморожування їх активів або блокування транзакцій у доларах.

Видання пише, що в оточенні Трампа зараз триває жвава дискусія: одні наполягають на економічному тиску на росію, інші побоюються втратити залишкові канали дипломатії.

Нагадаємо

На тлі вагань США влада ЄС рухається у бік посилення санкційного режиму. За даними Bloomberg, до нового санкційного пакету Євросоюзу (18-й за рахунком) можуть увійти такі заходи, як відключення понад 20 російських банків від SWIFT, зниження стелі цін на російську нафту до $45, а також офіційну заборону на трубопроводи «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2».