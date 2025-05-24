ЄС може відключити понад 20 російських банків від SWIFT

ЄС розглядає можливість відключення понад 20 банків від міжнародної платіжної системи SWIFT у рамках нового пакету санкцій проти росії, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

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Що відомо

Брюссель також планує запропонувати країнам G7 знизити стелю цін на нафту з $60 приблизно до $45, але це вимагатиме підтримки з боку США. Президент Дональд Трамп досі утримувався від запровадження нових санкцій проти росії, хоч і погрожував зробити це кілька разів. Країни «Великої сімки» не виключали зниження існуючої цінової стелі.

Євросоюз також може запровадити нові торгові обмеження на суму близько €2,5 млрд ($2,84 млрд).

Bloomberg зазначає, що плани Брюсселя запровадити санкції проти газопроводів «Північний потік» вже отримали підтримку Німеччини.

Агентство цього тижня повідомляло, що ЄК близька до того, щоб включити незапущений газопровід «Північний потік-2» до нового пакету обмежень.

Там вважають, що такі заходи «нададуть вагу» позиції ЄС щодо небажання закуповувати російський газ, а також захистять Берлін від «будь-якого потенційного тиску» з боку Вашингтона та москви.