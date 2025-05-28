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28 травня 2025, 15:05

Італійська мафія об'єдналась заради контролю держбудівництва та фінансів ЄС

Сицилійська Коза Ностра, неаполітанська Каморра та калабрійська Ндрангета об'єднують зусилля, щоб контролювати великі державні проєкти, зокрема будівництво мосту між Сицилією та материковою Італією, а також освоювати кошти ЄС. Про це пише Reuters.

Сицилійська Коза Ностра, неаполітанська Каморра та калабрійська Ндрангета об'єднують зусилля, щоб контролювати великі державні проєкти, зокрема будівництво мосту між Сицилією та материковою Італією, а також освоювати кошти ЄС.

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Нові стратегії мафії

За даними звіту DIA, мафія відходить від територіальних конфліктів, натомість створюючи структури для співпраці. «Співіснування сприяло створенню синергій, які поступово набули структурованої форми», — заявив директор DIA Мікеле Карбоне. Він додав, що ці структури «здатні поглинати конфлікти, напруження і тертя».

Проникнення в держпроєкти

Мафія намагається інфільтруватися в проєкти, які фінансуються ЄС, зокрема відновлення економіки після COVID-19, підготовку до зимових Олімпійських ігор 2026 року та будівництво мосту через Мессінську протоку. У 2024 році 38% антимафіозних заходів стосувалися будівельної галузі, де розслідували 200 майданчиків. Карбоне запевнив: «Найближчим часом розпочнуться всі превентивні антимафіозні заходи, пов’язані з будівництвом мосту через Мессінську протоку».

Технологічний прогрес мафії

DIA відзначає зростання технічної оснащеності мафії: використання зашифрованих каналів зв’язку, дронів для контактів з ув’язненими та китайських нелегальних банківських мереж для відмивання грошей.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Qwerty1999
Qwerty1999
28 травня 2025, 15:44
#
Мафия бессмертна.
Её невозможно победить.
Её можно лишь возглавить.
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0
neverice
neverice
28 травня 2025, 16:20
#
Тема корупції в країнах ЄС якось у нас погано розкрита.
Одна лише історія про забудовників в Бухаресті та нового президента Румунії Дана чого варта.
Сучасна мафія в Італії - то цикл статей на пів року.
Ми звикли вважати, що корупція — це щось таке, що існує тільки у нас, а в світі давно вже немає. Це дуже хибне уявлення.
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