Сицилійська Коза Ностра, неаполітанська Каморра та калабрійська Ндрангета об'єднують зусилля, щоб контролювати великі державні проєкти, зокрема будівництво мосту між Сицилією та материковою Італією, а також освоювати кошти ЄС. Про це пише Reuters.
Італійська мафія об'єдналась заради контролю держбудівництва та фінансів ЄС
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Нові стратегії мафії
За даними звіту DIA, мафія відходить від територіальних конфліктів, натомість створюючи структури для співпраці. «Співіснування сприяло створенню синергій, які поступово набули структурованої форми», — заявив директор DIA Мікеле Карбоне. Він додав, що ці структури «здатні поглинати конфлікти, напруження і тертя».
Проникнення в держпроєкти
Мафія намагається інфільтруватися в проєкти, які фінансуються ЄС, зокрема відновлення економіки після COVID-19, підготовку до зимових Олімпійських ігор 2026 року та будівництво мосту через Мессінську протоку. У 2024 році 38% антимафіозних заходів стосувалися будівельної галузі, де розслідували 200 майданчиків. Карбоне запевнив: «Найближчим часом розпочнуться всі превентивні антимафіозні заходи, пов’язані з будівництвом мосту через Мессінську протоку».
Технологічний прогрес мафії
DIA відзначає зростання технічної оснащеності мафії: використання зашифрованих каналів зв’язку, дронів для контактів з ув’язненими та китайських нелегальних банківських мереж для відмивання грошей.
Коментарі - 2
Её невозможно победить.
Её можно лишь возглавить.
Одна лише історія про забудовників в Бухаресті та нового президента Румунії Дана чого варта.
Сучасна мафія в Італії - то цикл статей на пів року.
Ми звикли вважати, що корупція — це щось таке, що існує тільки у нас, а в світі давно вже немає. Це дуже хибне уявлення.