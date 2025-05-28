Доходність 10-річних держоблігацій США зупинилася на рівні 4,47% після кількох знижень

У середу доходність 10-річних державних облігацій США стабілізувалася на позначці 4,47%, припинивши тривале падіння, завдяки зростанню споживчої впевненості та позитивним рішенням у торговельній політиці. Про це пише Trading Economics.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Причини стабілізації

Покращення настроїв на ринку спричинило зростання довіри споживачів у США, а також рішення президента Дональда Трампа відкласти введення 50% тарифів на товари з Євросоюзу, що зменшило побоювання щодо торговельних конфліктів і позитивно вплинуло на перспективи американських активів.

Дії європейських лідерів

Європейські лідери звернулися до великих компаній і керівників із проханням надати плани щодо інвестицій у США напередодні торговельних переговорів із Вашингтоном, що також вплинуло на ринкову динаміку.

Позиція Федеральної резервної системи

Президент ФРС Міннеаполіса Ніл Кашкарі у вівторок заявив, що ставки потрібно залишити без змін, доки не стане зрозумілим, як підвищені тарифи вплинуть на інфляцію.

Ситуація на ринку облігацій

Напередодні доходність держоблігацій США зазнала тиску через повідомлення про можливі дії Японії, спрямовані на стабілізацію свого ринку облігацій, зокрема через скорочення випуску наддовгих облігацій.