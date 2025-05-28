Trump Media випустить акції та бонди на $2,5 млрд для купівлі біткоїнів

Trump Media та Technology Group Corp. (TMTG), материнська компанія соцмережі Дональда Трампа Truth Social, залучить близько $2,5 млрд для купівлі біткоїнів, йдеться у повідомленні компанії.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

TMTG випустить і продасть в рамках непублічного розміщення звичайні акції приблизно на $1,5 млрд і забезпечені облігації, що конвертуються, на $1 млрд.

Угоди про передплату на папери укладено приблизно з 50 інституційними інвесторами.

Читайте також: Trump Media планує запуск utility-токену

Закриття угоди очікується 29 травня чи близько цієї дати. Акції TMTG дешевшають на 10,1% у ході торгів у вівторок.

Нагадаємо

Раніше ми повідомляли про те, що компанія Трампа уклала партнерство з платформою Crypto.com та фірмою Yorkville America Digital з метою запуску низки біржових фондів та продуктів, включаючи криптовалютні.