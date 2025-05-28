Trump Media та Technology Group Corp. (TMTG), материнська компанія соцмережі Дональда Трампа Truth Social, залучить близько $2,5 млрд для купівлі біткоїнів, йдеться у повідомленні компанії.
28 травня 2025, 8:56
Trump Media випустить акції та бонди на $2,5 млрд для купівлі біткоїнів
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Що відомо
TMTG випустить і продасть в рамках непублічного розміщення звичайні акції приблизно на $1,5 млрд і забезпечені облігації, що конвертуються, на $1 млрд.
Угоди про передплату на папери укладено приблизно з 50 інституційними інвесторами.
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Закриття угоди очікується 29 травня чи близько цієї дати. Акції TMTG дешевшають на 10,1% у ході торгів у вівторок.
Нагадаємо
Раніше ми повідомляли про те, що компанія Трампа уклала партнерство з платформою Crypto.com та фірмою Yorkville America Digital з метою запуску низки біржових фондів та продуктів, включаючи криптовалютні.
Джерело: Мінфін
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