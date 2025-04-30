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30 квітня 2025, 11:15

Trump Media планує запуск utility-токена

Компанія Trump Media & Technology Group, пов’язана з президентом США Дональдом Трампом, планує запуск utility-токена в рамках екосистеми Truth Social. Про це йдеться в листі фірми акціонерам, пише incrypted.

Компанія Trump Media & Technology Group, пов’язана з президентом США Дональдом Трампом, планує запуск utility-токена в рамках екосистеми Truth Social.
Фото: Getty Images

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Що відомо

Зазначимо, utility-токени — це різновид криптоактивів, який слугує для виконання конкретного завдання в рамках певного проєкту. Вони позиціонуються як своєрідний цифровий ключ, який відкриває власникові доступ до конкретних продуктів або послуг.

У листі акціонерам Trump Media & Technology Group про це йдеться наступне: «На додаток, у форматі програми лояльності, ми розглядаємо можливість запуску utility-токена в рамках цифрового гаманця Truth. Спочатку ними можна буде оплатити підписку на Truth+, а пізніше й інші продукти та послуги в рамках екосистеми Truth».

Згадана програма винагород охоплюватиме не тільки стримінговий сервіс Truth+, а й соціальну мережу Truth Social і платформу фінансових послуг Truth.Fi.

Також у листі висвітлюються способи монетизації Truth+, йдеться про певний «преміумконтент» для передплатників сервісу в Truth Social і нові ETF.

Нагадаємо

Раніше ми повідомляли про те, що компанія Трампа уклала партнерство з платформою Crypto.com і фірмою Yorkville America Digital з метою запуску низки біржових фондів і продуктів, включно з криптовалютними.

Акції компанії Трампа практично не відреагували на новину. На премаркеті вони торгуються з просіданням у 3,3%.

Джерело: Мінфін
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