Офіційний курс: НБУ знизив курс гривні на 7 копійок

Національний банк України встановив на 27 травня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,57 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 7 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 27 травня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 47,29 грн (на 26 травня курс був встановлений на рівні 46,99 грн). Європейська валюта подорожчала на 30 копійок.

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