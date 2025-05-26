Національний банк України встановив на 26 травня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,5094 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ залишив на попередньому рівні курс гривні.
26 травня 2025, 8:00
Офіційний курс НБУ залишив курс гривні без змін
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Валютний ринок
Нацбанк на 26 травня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 46,99 грн (на 23 травня курс був встановлений на рівні 46,92 грн). Європейська валюта подорожчала на 7 копійок.
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Джерело: Мінфін
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