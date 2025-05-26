Акції в Європі відреагували на поступки Трампа щодо мит

Європейські фондові ринки у понеділок зросли після того, як колишній президент США Дональд Трамп відклав загрозу 50%-го мита на товари з ЄС. Про це пише Reuters.

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Реакція ринку

Зазначається, що індекс STOXX 600 додав 0,9%, компенсувавши п’ятничне падіння на тлі митної риторики.

Позитивні настрої відчулися найбільше в секторах, чутливих до тарифів. Автовиробники зросли на 1,1%, зокрема Stellantis — на 2,5%, Mercedes — на 1,9%, Valeo — на 4,9%. Люксові бренди також зміцнились: Kering, LVMH і Richemont додали до 1,4%.

Технологічні компанії підросли на 1,7%, банки — на 1,2%, а оборонний сектор очолив ріст — на 1,8%. У лідерах дня — Thyssenkrupp, акції якої зросли на 6,7% на тлі планів виділення військового підрозділу.

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На валютному ринку євро підскочив, а долар продовжив падіння. Інвестори почали уникати американських активів через побоювання щодо зниження економічного зростання та бюджетних проблем у США, особливо після нещодавнього зниження кредитного рейтингу Moody’s.