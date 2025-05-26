SEC прийняла до розгляду заявку на запуск спотового TRX-ETF

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) прийняла до розгляду заявку компанії Canary Capital на запуск спотового ETF на базі TRON (TRX). Відмінною особливістю цього кейса є стейкінг, який вже фігурує в структурі фонду. Про це пише Incrypted

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Деталі

Цю заявку Canary Capital подала ще в середині квітня 2025 року. Відомо, що він торгуватиметься на біржі Cboe, у разі схвалення. Кастодіаном виступить BitGo Trust Company.

Це перший спотовий TRX-ETF у США в принципі. Крім того, в його структурі від самого початку присутній стейкінг, чого немає в більшості інших заявок на фонди на базі альткоїнів.

Ухвалення SEC паперів означає початок відліку остаточного дедлайну у 240 днів, протягом якого регулятор має ухвалити рішення щодо них.

Однак, як вважає експерт Bloomberg Intelligence Джеймс Сейффарт, Комісія схильна використати весь відведений їй час.

Він спрогнозував схвалення перших спотових ETF на базі альткоїнів у США в IV кварталі 2025 року.

Попри позитивну новину, TRX торгується з просіданням у 3%.

Canary Capital також подала заявки і на інші продукти на базі альткоїнів, а саме: