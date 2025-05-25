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25 травня 2025, 9:49

Fitch підтвердило рейтинг «обмеженого дефолту» для України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings 23 травня підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні Restricted Default («обмежений дефолт»).

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings 23 травня підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні Restricted Default («обмежений дефолт»).► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПричина підтвердження рейтингуПричина — триваюча реструктуризація зовнішнього комерційного боргу та відсутність остаточної угоди з кредиторами.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Причина підтвердження рейтингу

Причина — триваюча реструктуризація зовнішнього комерційного боргу та відсутність остаточної угоди з кредиторами.

Fitch зазначає, що чинний статус пов’язаний із тим, що Україна ще не нормалізувала відносини із більшістю зовнішніх кредиторів, зокрема, не досягла домовленостей щодо варантів ВВП на $2,6 млрд і окремих кредитів, як-от від Cargill на $0,7 млрд. До завершення цих переговорів рейтинг залишатиметься на нинішньому рівні.

Читайте також: Україна не поспішатиме з реструктуризацією боргу на $3,2 мільярда за ВВП-варантами

Водночас Fitch підтвердило вищий рейтинг — CCC+ — для боргових зобов’язань у національній валюті.

Агентство пояснює це продовженням обслуговування внутрішнього боргу, більшість якого належить НБУ та державним банкам, що знижує стимули до його реструктуризації.

Нагадаємо, «Мінфін» писав, що 31 травня 2021 року Україна вперше виплатила $40 млн за ВВП-варантами.

Передісторія

ВВП-варанти з’явилися як продукт реструктуризації боргу у 2015 році, коли кредитори в обмін на них погодилися списати $3,6 млрд боргу України. Сумарна номінальна вартість українських ВВП-варантів становить $3,24, а термін їхнього обігу закінчиться у 2040 році.

За правилами варантів, Україна не платить кредиторам, якщо економіка зростає повільніше, ніж 3%. При зростанні ВВП від 3% до 4% на рік кредитори можуть розраховувати на 15% цього одного відсотка зростання.

Що таке ВВП-варанти

Варанти, або інструменти відновлюваної вартості (VRI) — це боргові папери, які інвестори отримують замість списаної частини боргу. Виплати за варантами прив’язані до темпів зростання економіки. Тобто якщо економіка країни не росте або росте повільніше, ніж зазначено в угоді з кредиторами, то держателі варантів не отримують виплати.

Українські ВВП-варанти були випущені в рамках реструктуризації держборгу у 2015 році замість єврооблігацій на номінальну суму $3,2 млрд і не є частиною держборгу країни.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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