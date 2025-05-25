Стало відомо, кому співзасновник Google подарував акції на $700 млн

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Подарунок Бріна

Про те, що Брін зробив «таємничий подарунок» у вигляді акцій Alphabet, стало відомо на цьому тижні раніше з її звіту. Кому саме дісталися 4,1 мільйона акцій класів A та C, у документі не уточнювалося.

Як повідомили в Bayshore Global Management, велика частина — 3,2 млн акцій — відійшла некомерційній організації Catalyst4, яка займається питаннями охорони здоров'я та зміни клімату. Співзасновник Google запустив її у 2023 році.

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Понад 580 тис. акцій Alphabet було передано фонду сім'ї Бріна, а ще 282 тис. — фонду актора Майкла Фокса, який шукає методи лікування хвороби Паркінсона. Цей діагноз було поставлено зірці трилогії «Назад у майбутнє» 1991 року, коли йому було 29 років.

За даними індексу мільярдерів Bloomberg, Брін займає десяте місце в списку найбагатших людей світу, його статки оцінюються в $143 млрд. Бізнесмен, який пішов з керівної посади в Alphabet у 2019 році, раніше не раз жертвував на благодійність.