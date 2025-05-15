Мільярдер Джозеф Лау виставить на Christie's колекцію вин більш ніж на $4,6 млн

Гонконгський мільярдер Джозеф Лау зі сфери нерухомості виставить на торги Christie's чергову колекцію вин, повідомляє сайт аукціонного будинку.

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Деталі

Лау збирається продати понад 200 лотів елітного вина, включаючи раритети від французького винороба Анрі Жайє, а також продукцію Petrus та Domaine de la Romanee-Conti.

Вся колекція оцінюється більш ніж у 35 млн гонконгських доларів ($4,6 млн), найдорожчий лот — десять пляшок Vosne-Romanee Cros-Parantoux від Жайє — у суму до 1,4 млн доларів.

Торги відбудуться 22 травня у рамках гонконгського тижня розкоші Christie's.

2022 року Лау продав на Christie's дві колекції вин на загальну суму $16 млн.