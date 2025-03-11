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11 березня 2025, 17:43

Вперше в Україні відбулась пілотна видача аграрної ноти

Вперше в Реєстрі аграрних нот відбулася пілотна видача аграрної ноти з депонуванням у Центральному депозитарії. Це є знаковою подією для впровадження цього фінансового інструменту на ринках капіталу. Про це йдеться у повідомленні Нацкомісії.

Вперше в Реєстрі аграрних нот відбулася пілотна видача аграрної ноти з депонуванням у Центральному депозитарії.
Фото: depositphotos

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Деталі

Першу аграрну ноту видало ТОВ «Агрофірма-Обрій» з Хмельницької області, а її першим власником стало ТОВ «АП Імпорт» Групи компаній «Агропросперіс», виступивши у ролі кредитора. Рахунок у цінних паперах кредитора обслуговується депозитарною установою АТ «Райффайзен Банк».

«Запуск аграрних нот є важливим етапом для розвитку та діджиталізації ринків капіталу. Ми доклали максимум зусиль, щоб створити прозору та ефективну систему обігу цього інструменту. Перший випуск підтвердив готовність ринку до змін, але також окреслив аспекти, які необхідно доопрацювати для повної функціональності інструменту» — зазначив Руслан Магомедов, Голова НКЦПФР.

Процес супроводжувався ПАТ «Національний депозитарій України» (НДУ), який є держателем Реєстру аграрних нот, а також експертною командою IFC у межах проєкту «Розвиток доступу агросектору України до ринків капіталу», який впроваджується у партнерстві із Швейцарською конфедерацією.

Довідково

Аграрна нота — це неемісійний цінний папір, який існує в електронній формі у вигляді облікового запису в депозитарній системі та відображається в Реєстрі аграрних нот. Цей інструмент надає можливість агровиробникам залучати фінансування під заставу майбутньої сільськогосподарської продукції, сприяючи розвитку ринків капіталу в агросекторі.

Реєстр аграрних нот ведеться ПАТ «Національний депозитарій України», який забезпечує надійний облік усіх виданих аграрних нот. Він дозволяє проводити операції з аграрними нотами як на організованому, так і поза організованими ринками капіталу та сприяє залученню інвесторів в агросектор.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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