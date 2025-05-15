Трамп просить Кука припинити перенесення виробництва iPhone до Індії

Президент Дональд Трамп заявив, що попросив Тіма Кука, генерального директора Apple Inc., припинити будівництво заводів в Індії для виробництва пристроїв для США, закликаючи компанію збільшити виробництво всередині країни на тлі поступового відходу від Китаю. Про це пише Вloomberg.

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«У мене вчора виникла невелика проблема з Тімом Куком», — сказав Трамп про свою розмову з керівником Apple у Катарі, де він перебуває з державним візитом.

«Він будує по всій Індії. Я не хочу, щоб ви будували в Індії». За словами Трампа, в результаті цієї дискусії Apple «збільшить своє виробництво в Сполучених Штатах».

Коментарі Трампа ставлять під загрозу плани Apple імпортувати більшість iPhone, що продаються у США, з Індії до кінця наступного року, прискорюючи перехід за межі Китаю задля зменшення ризиків, пов’язаних із митами та геополітичною напругою.

Наразі Apple виробляє більшість своїх iPhone у Китаї й не має виробництва смартфонів у США — хоча компанія пообіцяла наймати більше працівників у країні та вкласти $500 мільярдів у внутрішню економіку протягом наступних чотирьох років.

«Це типовий тактичний хід Трампа: він хоче змусити Apple локалізувати виробництво й побудувати ланцюг постачання у США, але це не станеться миттєво», — сказав Тарун Патхак, директор з досліджень у аналітичній компанії Counterpoint.

Apple і її постачальники пришвидшили вихід із другої за величиною економіки світу — процес, що почався після жорстких локдаунів через COVID, які порушили виробництво на найбільшому заводі компанії. Мита, запроваджені Трампом, а також напруга у відносинах між Вашингтоном і Пекіном змусили Apple посилити ці зусилля.

Заводи з виробництва iPhone в Індії випускають понад 40 мільйонів пристроїв на рік — близько 20% річного обсягу виробництва Apple. Попри те, що Трамп наполягає на виробництві iPhone у США, відсутність достатньої інженерної та виробничої бази в країні ускладнює реалізацію цього плану в короткостроковій перспективі.

«Apple має одну з найскладніших систем постачання, яку будувала роками», — зазначив Патхак. — «Порушити її або повністю перенести виробництво з Індії чи Китаю буде надзвичайно складно».

Зі слів Трампа, він не проти виробництва Apple в Індії — для потреб цього ринку. «Можете будувати в Індії, якщо хочете, щоб забезпечити Індію», — сказав він.

Трамп також згадав про перемовини щодо мит з Індією, зазначивши, що ця південноазійська країна запропонувала скасувати імпортні податки на американські товари.

За його словами, Індія має одні з найвищих тарифних бар'єрів у світі, і продавати американські товари в найнаселенішій країні планети надзвичайно важко.

Більшість iPhone, зібраних в Індії, виробляються на заводі Foxconn Technology Group на півдні країни. Також ключовим постачальником є електронний підрозділ Tata Group, який придбав місцевий бізнес Wistron Corp. і керує операціями Pegatron Corp. в Індії.

Як повідомляло Bloomberg News, Tata і Foxconn також будують нові заводи й нарощують виробничі потужності на півдні Індії.

Упродовж 12 місяців до березня Apple зібрала в Індії iPhone на суму $22 мільярди, збільшивши виробництво майже на 60% порівняно з попереднім роком.