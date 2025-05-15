Президент Дональд Трамп заявив, що попросив Тіма Кука, генерального директора Apple Inc., припинити будівництво заводів в Індії для виробництва пристроїв для США, закликаючи компанію збільшити виробництво всередині країни на тлі поступового відходу від Китаю. Про це пише Вloomberg.
Трамп просить Кука припинити перенесення виробництва iPhone до Індії
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«У мене вчора виникла невелика проблема з Тімом Куком», — сказав Трамп про свою розмову з керівником Apple у Катарі, де він перебуває з державним візитом.
«Він будує по всій Індії. Я не хочу, щоб ви будували в Індії». За словами Трампа, в результаті цієї дискусії Apple «збільшить своє виробництво в Сполучених Штатах».
Коментарі Трампа ставлять під загрозу плани Apple імпортувати більшість iPhone, що продаються у США, з Індії до кінця наступного року, прискорюючи перехід за межі Китаю задля зменшення ризиків, пов’язаних із митами та геополітичною напругою.
Наразі Apple виробляє більшість своїх iPhone у Китаї й не має виробництва смартфонів у США — хоча компанія пообіцяла наймати більше працівників у країні та вкласти $500 мільярдів у внутрішню економіку протягом наступних чотирьох років.
«Це типовий тактичний хід Трампа: він хоче змусити Apple локалізувати виробництво й побудувати ланцюг постачання у США, але це не станеться миттєво», — сказав Тарун Патхак, директор з досліджень у аналітичній компанії Counterpoint.
Apple і її постачальники пришвидшили вихід із другої за величиною економіки світу — процес, що почався після жорстких локдаунів через COVID, які порушили виробництво на найбільшому заводі компанії. Мита, запроваджені Трампом, а також напруга у відносинах між Вашингтоном і Пекіном змусили Apple посилити ці зусилля.
Заводи з виробництва iPhone в Індії випускають понад 40 мільйонів пристроїв на рік — близько 20% річного обсягу виробництва Apple. Попри те, що Трамп наполягає на виробництві iPhone у США, відсутність достатньої інженерної та виробничої бази в країні ускладнює реалізацію цього плану в короткостроковій перспективі.
«Apple має одну з найскладніших систем постачання, яку будувала роками», — зазначив Патхак. — «Порушити її або повністю перенести виробництво з Індії чи Китаю буде надзвичайно складно».
Зі слів Трампа, він не проти виробництва Apple в Індії — для потреб цього ринку. «Можете будувати в Індії, якщо хочете, щоб забезпечити Індію», — сказав він.
Трамп також згадав про перемовини щодо мит з Індією, зазначивши, що ця південноазійська країна запропонувала скасувати імпортні податки на американські товари.
За його словами, Індія має одні з найвищих тарифних бар'єрів у світі, і продавати американські товари в найнаселенішій країні планети надзвичайно важко.
Більшість iPhone, зібраних в Індії, виробляються на заводі Foxconn Technology Group на півдні країни. Також ключовим постачальником є електронний підрозділ Tata Group, який придбав місцевий бізнес Wistron Corp. і керує операціями Pegatron Corp. в Індії.
Як повідомляло Bloomberg News, Tata і Foxconn також будують нові заводи й нарощують виробничі потужності на півдні Індії.
Упродовж 12 місяців до березня Apple зібрала в Індії iPhone на суму $22 мільярди, збільшивши виробництво майже на 60% порівняно з попереднім роком.
Коментарі - 3
Нну, якби в Китаї і Індії всі будуть свої заводи очевидно через дешевшу відносно штатів робочу силу, тому концепція «Тім, дуже тебе прошу, будь-ласка» є ніякою…еплам звісно краще більше економити на робочій силі, ніж переплачувати за виробництво в штатах
Многие штаты имеют собственные законы о минимальной заработной плате,
которая может быть выше федерального уровня.
Минимальная почасовая зарплата в Китае устанавливается на местном уровне
и колеблется от $2,21 в час в Гуандуне, до $3,30 в час в Шанхае.
Минимальная почасовая зарплата в Индии устанавливается на местном уровне.
В среднем, минимальная дневная заработная плата в Индии составляет $2,13 в час.
А значит себестоимость китайского или индийского производства будет минимум
в 2−3−4 раза меньше, чем произведенного в США, при одинаковом исходном
сырье и параметрах качества…