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16 травня 2025, 17:08

Трамп анонсував нові мита для торговельних партнерів США

Президент США Дональд Трамп оголосив, що протягом найближчих двох-трьох тижнів будуть визначені ставки мит для торговельних партнерів країни, оскільки його адміністрація не може вести переговори з усіма країнами через обмежені ресурси. Про це пише Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що протягом найближчих двох-трьох тижнів будуть визначені ставки мит для торговельних партнерів країни, оскільки його адміністрація не може вести переговори з усіма країнами через обмежені ресурси.

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Повідомлення про мита

Трамп зазначив, що міністр фінансів Скотт Бессент і міністр торгівлі Говард Лутнік розсилатимуть листи, у яких повідомлять партнерам про витрати на ведення бізнесу в США. «Я вважаю, що ми будемо дуже справедливими. Але неможливо зустрітися з усіма, хто хоче з нами поспілкуватися», — заявив президент.

Обсяги переговорів

За словами Трампа, «150 країн хочуть укласти угоду», але він не уточнив, які саме країни отримають листи та скільки їх буде.

Попередні дії

2 квітня Трамп оголосив про підвищення мит для багатьох торговельних партнерів, але через паніку інвесторів призупинив їх на 90 днів, давши час на переговори. Останнім часом президент відмовляється від ідеї двосторонніх переговорів із кожним партнером окремо.

Джерело: Мінфін
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