Укрпошта презентувала нову поштову марку, присвячену спецпідрозділу активних дій Головного управління розвідки Мінборони України «Артан». Про це повідомляє пресслужба ГУР.
Укрпошта випустила лімітовану марку, присвячену підрозділу ГУР «Артан» (фото)
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Марка вийшла обмеженим накладом у 1 670 штук. Кожен колекційний поштовий набір включає нумерований аркуш із шістьма марками, художній конверт та штемпель спецпогашення.
Кожна марка в наборі присвячена окремій бойовій місії, що їх реалізували воїни «Артану».
Церемонію спецпогашення марки провели начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов, гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, бригадний генерал з позивним «Філософ», командир підрозділу активних дій «Артан» Віктор Торкотюк разом з розвідниками.
Характеристики
- Дизайн — Валерія Ручки
- Дата випуску — 17.05.2025
- Кількість марок в аркуші — 28
- Номінал кожної поштової марки — U
Придбати новинку можна у поштовому маркеті Postmark.
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«Артан»
«Артан» ― сформований у 2022 році. Бійці спецпідрозділу обороняли Київщину, Донеччину, зокрема у битвах за Бахмут і Часів Яр, воювали на Харківщині та Запоріжжі, здійснювали морські місії ― повернули під контроль України нафтогазовидобувні платформи у Чорному морі, брали участь у таємних операціях воєнної розвідки.
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