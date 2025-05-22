«Місія: правда»: Укрпошта випустила марку, присвячену воєнним журналістам (фото)

Укрпошта презентувала поштову марку «Місія: правда» серії «Героїчні професії», присвячену воєнним журналістам і журналісткам. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Випуск здійснено у партнерстві з Премією імені Георгія Ґонґадзе — однією з головних відзнак для професійних журналістів та журналісток в Україні.

Над дизайном поштового випуску працював художник Антон Логов, чиї роботи представлені в Лондоні, Нью-Йорку, Парижі та Мехіко. Він обрав для символічних образів два кольори — червоний та чорний.

«Ці кольори передають напруження війни та сакральність, адже часто використовуються в іконописі. З іншого боку, червоний символізує любов і відданість, захід сонця як сповідь про прожитий день, епілог життя. Це зображення про самопожертву цих героїчних людей», — пояснив Антон Логов.

Характеристики

Тираж поштової марки — 180 000 екземплярів, конверту «Перший день» — 20 000, картки — 20 000, презентаційної папки — 500 примірників.

Номінал поштової марки — U (еквівалент 20 грн).

Кількість марок в аркуші — 6.

Де придбати

«Місія: правда» вже у продажу. Купити її можна у відділеннях Укрпошти і онлайн у Поштовому маркеті.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Укрпошта випустила лімітовану марку, присвячену спецпідрозділу активних дій Головного управління розвідки Мінборони України «Артан».