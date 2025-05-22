Cуд арештував активи сина експрезидента «Мотор Січі» на пів мільярда гривень

За матеріалами Служби безпеки та Офісу генерального прокурора арештовано активи сина експрезидента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва — Олександра — на пів мільярда гривень. Його, як і батька підозрюють у розкраданні активів компанії. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Зокрема, заблоковано 62 об'єкти комерційної та житлової нерухомості в Україні, корпоративні права на 18 українських компаній та акції двох вітчизняних акціонерних товариств.

Серед арештованих активів — цехи зі складання вертольотів, завод з виробництва шліфувального устаткування і десятки об'єктів «Мотор Січі», які фігуранти незаконно відчужили на свою користь.

Нагадаємо

У квітні 2025 року спільна слідча група СБУ та ОГП, правоохоронних органів Монако та Франції затримала в Монако Олександра Богуслаєва.

За матеріалами справи, син та його батько незаконно заволоділи контрольним пакетом акцій держпідприємства, а потім продали його за $650 млн.

У жовтні 2022 року СБУ затримала Богуслаєва через обвинувачення у державній зраді. Також було затримано начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства. Їм повідомили про підозру в колабораціонізмі та пособництві країні-агресору.

«Мінфін» також писав, що Шевченківський районний суд Києва обрав президенту АТ «Мотор Січ» В'ячеславу Богуслаєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.