У Монако затримали сина експрезидента «Мотор Січі» за розкрадання активів підприємства

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора разом з правоохоронцями Франції та Монако затримали сина експрезидента «Мотор Січі» Олександра Богуслаєва. Разом із батьком він підозрюється у розкраданні активів компанії. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Як встановило розслідування, фігуранти незаконно привласнили контрольний пакет акцій держпідприємства, а потім продали його за $650 млн.

Відповідно до матеріалів провадження затриманий до початку повномасштабної війни допоміг своєму батьку В’ячеславу Богуслаєву привласнити акції підприємства, а потім продати їх третім особам.

Для реалізації оборудки на той час керівник «Мотор Січі» організував інвентаризацію активів компанії, внаслідок чого штучно занизив вартість її акцій.

Потім він придбав 65% цінних паперів за суттєво зниженою ціною і згодом передав більшу їх частину на користь шести офшорних структур, якими володіє його син.

Щоб легалізувати вкрадені активи, зловмисники продали їх зарубіжним компаніям, а отримані прибутки використали для придбання елітної нерухомості на території ЄС.

У ході міжнародного розслідування проведено одночасні обшуки за місцем проживання затриманого на прибережній віллі у Монако та в помешканнях афілійованих осіб у Запоріжжі.

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Слідчі Служби безпеки повідомили сину експрезидента Мотор Січі про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі).

Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також нову підозру отримав ексочільник Мотор Січі, який наразі перебуває під вартою за обвинуваченням у співпраці з рф. Його злочини додатково кваліфіковано за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (організація, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі).

Нагадаємо

У жовтні 2022 року СБУ затримала Богуслаєва через обвинувачення у державній зраді. Також було затримано начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства. Їм повідомили про підозру в колабораціонізмі та пособництві країні-агресору.

«Мінфін» також писав, що Шевченківський районний суд Києва обрав президенту АТ «Мотор Січ» В'ячеславу Богуслаєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.