«Дія» запускає новий сервіс для бізнесу — мультишеринг

З 1 червня працюватиме новий сервіс для бізнесу — мультишеринг документів у Дії. Про це йдеться у повідомленні додатку.

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Що відомо

«Усі цифрові копії необхідних документів надходять одразу, без зайвих запитів. А клієнтам не потрібно нічого сканувати чи надсилати по одному — усе передається через Дію в кілька кліків. Це швидко, зручно й без ризику помилок чи підробок», — йдеться у повідомленні.

Як це працює

Клієнт натискає кнопку або сканує QR-код смартфоном з «Дією»

Обирає документи, які хоче надіслати

Засвідчує запит Дія.Підписом

«Мультишеринг працює навіть тоді, коли в клієнта немає всіх документів — надійдуть доступні, а система покаже, чого бракує», — зазначили в пресслужбі.

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Як під'єднати

Налаштуйте або оновіть інтеграцію з «Дією». Послуга платна для бізнесу, але повністю безоплатна для клієнтів, які надсилають документи.

Усі технічні інструкції та інформація про тарифи — на сайті integration.diia.gov.ua або в Telegram-боті @AiDiiaStartBot.