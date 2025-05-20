Офіційний курс: НБУ знизив гривню на сім копійок

Національний банк України встановив на 20 травня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,576 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 7 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 20 травня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 46,85 грн (на 19 травня курс було встановлено на рівні 46,44 грн). Європейська валюта подорожчала на 41 копійку.

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