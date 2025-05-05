У Чехії працевлаштували 160 тисяч українських біженців — прем’єр Фіала

Чехія стала лідером серед країн ЄС за кількістю працевлаштованих українських біженців, забезпечивши роботою 160 тисяч осіб. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала на пресконференції у Празі разом із президентом України Володимиром Зеленським, пише Інтерфакс-Україна.

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Інтеграція біженців

Фіала підкреслив: «Чеська республіка — це країна, яка прийняла більше всього українських біженців на одиницю населення… Наше рішення було успішним, нам як суспільству вдалось подолати перешкоди і наступну інтеграцію біженців». Наразі 160 тисяч українців працюють на чеському ринку праці. Загалом у Чехії зареєстровано 397,75 тисячі біженців зі статусом тимчасового захисту, що становить 9,2% від загальної кількості в ЄС.

Майбутнє програми

Чинна програма тимчасового захисту в ЄС діє до березня 2026 року, і рішення щодо подальшого статусу біженців залежатиме від ситуації. «Пропозиції щодо подальшої долі українських біженців залежатимуть від розвитку актуальної ситуації», — зазначив Фіала. Станом на березень 2025 року в ЄС зареєстровано понад 4,3 мільйона українських біженців, і їхня кількість зросла на 21 тисячу у лютому.