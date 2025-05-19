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19 травня 2025, 15:20

Polkadot (DOT) стикається з опором після 30% зростання, XYZVerse набирає обертів, залучивши 13 млн$

Після вражаючого 30% зростання імпульс Polkadot, здається, сповільнюється, оскільки він стикається з новими викликами. Водночас XYZVerse привертає увагу, залучивши 13 мільйонів доларів фінансування та прогнозуючи значне зростання в майбутньому. Ці події свідчать про зміну динаміки на ринку криптовалют, що може мати значні наслідки.

Після вражаючого 30% зростання імпульс Polkadot, здається, сповільнюється, оскільки він стикається з новими викликами.

XYZVerse встановлює новий тренд: чи може це бути наступна мем-монета, яка зросте в 50 разів?

Ажіотаж навколо XYZVerse реальний. Вона збирається побити рекорди в сегменті мем-монет, націлившись на 50-кратне зростання після запуску.

Поточний попередній продаж дає першим інвесторам можливість придбати токени $XYZ зі значною знижкою, значно нижчою за очікувану ціну лістингу.

Оптимістичний настрій щодо $XYZ

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XYZVerse вже представлений на CoinMarketCap, де спільнота продемонструвала сильний оптимізм щодо цієї монети: 95% респондентів очікують зростання $XYZ.

XYZ також привернув увагу авторитетних криптоінфлюенсерів. DanjoCapitalMaster, який має майже 800 000 підписників, нещодавно висловив свою підтримку проєкту, назвавши XYZVerse «можливістю для стрімкого злету».

Більше ніж просто мем-монета

На відміну від більшості мем-монет, які слідують за трендами без особливого змісту, XYZVerse встановлює новий тренд. Він поєднує енергійний світ спорту з вірусною природою мем-культури. І це працює. Передпродаж проходить швидко, а перші покупці зафіксували токени за ціною, яка, на думку деяких, є лише часткою їхньої майбутньої вартості.

Наразі XYZVerse все ще перебуває на стадії передпродажу, але попит на нього високий. Ціна вже піднялася з 0,0001 долара на етапі 1 до 0,003333 долара на етапі 12, при цьому вже зібрано понад 70% від 15 мільйонів доларів. Інвестори, які вступили в проект на ранній стадії, отримали значну знижку, а з урахуванням кінцевої цільової ціни попереднього продажу в 0,1 долара, ці цифри привертають увагу людей.

Ще є час приєднатися до проекту до закінчення попереднього продажу

Окрім простого ажіотажу, XYZVerse має структуровану модель токеноміки, спрямовану на довгострокову стійкість. 15% виділено на ліквідність для створення міцної ринкової основи. Щоб винагородити свою спільноту за допомогою айрдропів і бонусів, команда відклала 10% від загального обсягу. Більше того, значна частина (17,13%) призначена для дефляційного спалювання, що з часом може зменшити пропозицію і стимулювати попит на $XYZ.

Проект, керований спільнотою, з великими планами

Одне з того, що вирізняє XYZVerse, — це те, як він залучає свою спільноту. Нещодавно команда запустила програму Ambassador, яка дає користувачам можливість заробляти безкоштовні токени, підтримуючи проект. І це лише початок — вже ведуться переговори з відомими спортсменами, які допоможуть підвищити впізнаваність проекту.

Нещодавнє партнерство з децентралізованою букмекерською конторою bookmaker.XYZ підкреслює прагнення XYZVerse розширити свою корисність. Це великий крок, який дає спільноті щось, що можна реально використовувати.

В рамках угоди власники $XYZ отримують спеціальний бонус на свою першу ставку — приємний бонус, який додає додаткову цінність лише за те, що ви є частиною екосистеми.

Об'єднуючи традиційних шанувальників спорту та динамічний криптопростір, XYZVerse створює щось нове — щось, що має розважальну цінність і викликає справжню зацікавленість.

Чи може XYZVerse стати наступною великою мем-монетою?

Завдяки швидко зростаючому попередньому продажу, сильній спільноті та амбітному плану розвитку, XYZVerse має всі складові проекту з серйозним потенціалом. Хоча криптовалютний ринок завжди непередбачуваний, багато інвесторів бачать у цьому можливість рано вступити в щось велике. Передпродаж не триватиме вічно, тож якщо ви зацікавлені, саме зараз час придивитися до нього ближче.

Приєднуйтесь до XYZVerse, наступної можливості для стрімкого злету

Polkadot: об'єднання блокчейнів для пов'язаного майбутнього

Polkadot — це криптовалюта, яка має на меті об'єднати різні блокчейни. Уявіть, що ви надсилаєте кошти або дані з Bitcoin на Ethereum без посередників — саме це і є метою Polkadot. Створений Гавіном Вудом, співзасновником Ethereum, проект був запущений у травні 2020 року. Polkadot використовує «парачейни» для пришвидшення та масштабування транзакцій, обробляючи більше транзакцій, ніж Bitcoin та Ethereum. Токен DOT — це не просто валюта; він дозволяє власникам брати участь у прийнятті рішень щодо розвитку та змін мережі.

На сучасному ринку Polkadot виділяється тим, що вирішує проблему повільних транзакцій і відсутності комунікації між блокчейнами. У міру того, як все більше людей шукають ефективні рішення для блокчейнів, технологія Polkadot може стати привабливим варіантом. У порівнянні з іншими монетами, він пропонує унікальний план створення мережі взаємопов'язаних блокчейнів. З ростом інтересу до децентралізованих фінансів і міжланцюгової комунікації, Polkadot може зайняти вигідну позицію для майбутнього зростання. Однак, як і всі криптовалюти, його успіх залежить від того, наскільки широко він буде прийнятий і як буде розвиватися технологія.

Висновок

Хоча DOT та інші монети демонструють хороші результати під час бичачого тренду 2025 року, XYZVerse виходить на сцену як піонерська мем-монета, що об'єднує шанувальників спорту, націлена на зростання та успіх завдяки спільноті.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

https://xyzverse.io

Джерело: Мінфін
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