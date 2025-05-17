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17 травня 2025, 12:17

Toyota представила новий електрокросовер C-HR (фото)

Японський автовиробник Toyota анонсував новий електромобіль Toyota C-HR, який розроблений на базі концепту 2022 року. Авто стане 20-ю електрифікованою моделлю Toyota.

Японський автовиробник Toyota анонсував новий електромобіль Toyota C-HR, який озроблений на базі концепту 2022 року.
Фото: toyota.com

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Автомобіль побудований на платформі e-TNGA від Toyota. Новий електрокросовер 2026 року отримає акумуляторну батарею ємністю 74,7 кВт⋅год, що забезпечить запас ходу на електротязі близько 467 кілометрів, а швидка зарядка з 10% до 80% займає близько 30 хвилин.

Повнопривідна електрична установка на 338 кінських сил забезпечує розгін до «сотні» приблизно за 5 секунд.

Розміри

  • довжина — 4520 мм;
  • ширина — 1870 мм;
  • висота — 1620 мм;
  • колісна база — 2750 мм.

Автомобіль буде оснащений зарядним портом NACS для доступу до широкої мережі швидких зарядних станцій, а також підтримуватиме технологію Plug & Charge та зарядку від мереж змінного струму.

Керування рекуперативним гальмуванням здійснюватиметься за допомогою підрульових пелюсток з чотирма рівнями інтенсивності.

Салон та комплектація

Toyota C-HR BEV 2026 року буде доступний у комплектаціях SE та XSE з 14-дюймовим сенсорним дисплеєм, цифровою панеллю приладів, бездротовими зарядними пристроями та комплексом безпеки Toyota Safety Sense 3.0 у стандартній комплектації.

Базова комплектація електрокросовера включатиме 18-дюймові колісні диски, датчики дощу та освітлення, електрорегулювання сидіння водія, електропривод дверей багажника, камеру заднього виду, парктронік, комплекс систем безпеки, а також підігрів передніх сидінь та керма.

У більш дорогій версії XSE салон буде оздоблено штучною замшею, встановлено 20-дюймові колісні диски, систему камер кругового огляду та систему напівавтономного керування.

Ціна та старт продажів

Стартова ціна Toyota C-HR становитиме до $40 000. Очікується, що надходження до дилерських центрів Toyota в США відбудеться у 2026 році.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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