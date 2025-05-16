Україна планує до 5 червня домовитися з ЄС про продовження «торговельного безвізу» — Шмигаль

Україна перебуває в перемовинах з Європейською комісією щодо запровадження після 5 червня певного перехідного періоду безвізової торгівлі з Європейським Союзом. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді в п'ятницю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Минулого року було підписано домовленість з Єврокомісією, що будуть внесені відповідні зміни до статті 29 угоди про Асоціацію, у якій уже на весь час дії угоди будуть закріпленні відповідні торгові преференції для нашої держави», — сказав він.

За словами Шмигаля, Єврокомісія розпочала цю роботу, і українська сторона проводила неодноразові перемовини з цього питання.

«Станом на сьогодні уряд України знаходиться в перемовинах, процес зараз триває, і до 5-го червня ми розраховуємо домовитися про певний перехідний період варіанту безвізової торгівлі з Євросоюзом до моменту завершення перемовин і внесення змін до статті 29−4 угоди про Асоціацію», — додав прем'єр.

Нагадаємо

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що повернення до стандартних умов торгівлі з ЄС після скасування тимчасових пільг («економічного безвізу») може призвести до щорічних втрат для України в розмірі 3,5 млрд євро.