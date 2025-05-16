Економічне зростання у світі сповільниться — звіт ООН

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 травня 2025, 9:34

Економічне зростання у світі сповільниться — звіт ООН

Згідно з прогнозами ООН, цього року світовий ВВП зросте на 2,4%. Це на 0,5% менше, ніж показник попереднього року, що пояснюється погіршенням прогнозів щодо світової торгівлі та нестабільністю у фінансовому секторі. Про це йдеться у звіті ООН.

Згідно з прогнозами ООН, цього року світовий ВВП зросте на 2,4%.
Фото: AI

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У звіті ООН наголошується, що ескалація торговельних конфліктів, включаючи введення нових тарифів, призводить до зростання цін та збільшує інфляційні ризики, особливо для країн з експортно-орієнтованою економікою.

Крім того, зростання державного боргу та волатильність на фінансових ринках ускладнюють макроекономічне регулювання, обмежуючи здатність урядів протистояти економічним труднощам.

Внаслідок цих тенденцій, прогноз зростання ВВП для США переглянуто в бік зниження з 2,7% до 1,8%, а для Китаю — з 4,6% до 4%.

Читайте також: Fitch погіршило прогноз зростання світового ВВП у 2025 році до менш ніж 2%

Значне уповільнення економічного розвитку спостерігається і в росії, де цьогорічне зростання ВВП очікується лише на рівні 1,5%. Серед ключових факторів, що зумовлюють таку динаміку, названо дефіцит трудових ресурсів, жорстку монетарну політику та вплив санкцій.

У ООН підкреслили, що економічні перспективи країн СНД визначаються кількома важливими факторами, серед яких: російська агресія проти України, санкційні обмеження щодо рф, динаміка цін на енергоносії та економічна ситуація в Китаї.

Україна

Щодо України, в ООН зазначають, що її економічне майбутнє залишається залежним від «безпекової ситуації», стабільного функціонування Чорноморського зернового коридору та обсягів міжнародної фінансової підтримки.

У документі також наводиться оцінка вартості післявоєнного відновлення української економіки в розмірі $524 млрд, що відповідає даним, оприлюдненим Світовим банком у лютому 2025 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами