Економічне зростання у світі сповільниться — звіт ООН

Згідно з прогнозами ООН, цього року світовий ВВП зросте на 2,4%. Це на 0,5% менше, ніж показник попереднього року, що пояснюється погіршенням прогнозів щодо світової торгівлі та нестабільністю у фінансовому секторі. Про це йдеться у звіті ООН.

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У звіті ООН наголошується, що ескалація торговельних конфліктів, включаючи введення нових тарифів, призводить до зростання цін та збільшує інфляційні ризики, особливо для країн з експортно-орієнтованою економікою.

Крім того, зростання державного боргу та волатильність на фінансових ринках ускладнюють макроекономічне регулювання, обмежуючи здатність урядів протистояти економічним труднощам.

Внаслідок цих тенденцій, прогноз зростання ВВП для США переглянуто в бік зниження з 2,7% до 1,8%, а для Китаю — з 4,6% до 4%.

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Значне уповільнення економічного розвитку спостерігається і в росії, де цьогорічне зростання ВВП очікується лише на рівні 1,5%. Серед ключових факторів, що зумовлюють таку динаміку, названо дефіцит трудових ресурсів, жорстку монетарну політику та вплив санкцій.

У ООН підкреслили, що економічні перспективи країн СНД визначаються кількома важливими факторами, серед яких: російська агресія проти України, санкційні обмеження щодо рф, динаміка цін на енергоносії та економічна ситуація в Китаї.

Україна

Щодо України, в ООН зазначають, що її економічне майбутнє залишається залежним від «безпекової ситуації», стабільного функціонування Чорноморського зернового коридору та обсягів міжнародної фінансової підтримки.

У документі також наводиться оцінка вартості післявоєнного відновлення української економіки в розмірі $524 млрд, що відповідає даним, оприлюдненим Світовим банком у лютому 2025 року.