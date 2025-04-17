Агентство Fitch Ratings випустило позачергове оновлення свого щоквартального макропрогнозу для світової економіки (Global Economic Outlook, GEO), погіршивши прогнози на тлі ескалації зовнішньоторговельного напруження.
Fitch погіршило прогноз зростання світового ВВП у 2025 році до менш ніж 2%
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Прогноз Fitch
Прогноз зростання світового ВВП був погіршений на 0,4 відсоткового пункту порівняно з березневою оцінкою, щонайменше 2%.
У прес-релізі Fitch зазначається, що це найгірший результат для глобальної економіки з 2009 року, за винятком періоду пандемії коронавірусу.
Оцінка зростання ВВП США та Китаю погіршена на 0,5 в.п., до 1,2% та менше 4% відповідно. При цьому в Штатах, як очікується, зростання поступово сповільнюватиметься і досягне всього 0,4% у річному вираженні в четвертому кварталі. Зростання китайської економіки буде нижчим за 4% і в 2026 році.
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Економіка єврозони, як очікується, зросте «суттєво повільніше», ніж на 1%.
Крім того, аналітики Fitch знизили прогноз цін на нафту марки Brent на поточний рік на $5 до $65 за барель.
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