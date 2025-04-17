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17 квітня 2025, 8:52

Fitch погіршило прогноз зростання світового ВВП у 2025 році до менш ніж 2%

Агентство Fitch Ratings випустило позачергове оновлення свого щоквартального макропрогнозу для світової економіки (Global Economic Outlook, GEO), погіршивши прогнози на тлі ескалації зовнішньоторговельного напруження.

Агентство Fitch Ratings випустило позачергове оновлення свого щоквартального макропрогнозу для світової економіки (Global Economic Outlook, GEO), погіршивши прогнози на тлі ескалації зовнішньоторговельного напруження.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниПрогноз FitchПрогноз зростання світового ВВП був погіршений на 0,4 відсоткового пункту порівняно з березневою оцінкою, щонайменше 2%.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Прогноз Fitch

Прогноз зростання світового ВВП був погіршений на 0,4 відсоткового пункту порівняно з березневою оцінкою, щонайменше 2%.

У прес-релізі Fitch зазначається, що це найгірший результат для глобальної економіки з 2009 року, за винятком періоду пандемії коронавірусу.

Оцінка зростання ВВП США та Китаю погіршена на 0,5 в.п., до 1,2% та менше 4% відповідно. При цьому в Штатах, як очікується, зростання поступово сповільнюватиметься і досягне всього 0,4% у річному вираженні в четвертому кварталі. Зростання китайської економіки буде нижчим за 4% і в 2026 році.

Читайте також: Fitch погіршило прогноз зростання світової економіки у 2025 році

Економіка єврозони, як очікується, зросте «суттєво повільніше», ніж на 1%.

Крім того, аналітики Fitch знизили прогноз цін на нафту марки Brent на поточний рік на $5 до $65 за барель.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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