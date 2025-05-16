Офіційний курс: НБУ зміцнив гривню на шість копійок

Національний банк України встановив на 16 травня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,4709 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 6 копійок.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

Нацбанк на 16 травня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 46,38 грн (на 15 травня курс було встановлено на рівні 46,58 грн). Європейська валюта подешевшала на 20 копійок.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту.