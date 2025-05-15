Офіційний курс: НБУ знизив гривню на три копійки

Національний банк України встановив на 15 травня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,5376 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 3 копійки.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютний ринок

Нацбанк на 15 травня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 46,58 грн (на 14 травня курс було встановлено на рівні 46,09 грн). Європейська валюта подорожчала на 49 коп.

Підключайтеся до multi. Мобільний додаток, який допомагає вигідно обмінювати валюту.