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15 травня 2025, 19:48

Комітет Європарламенту схвалив підвищення мит на агротовари з росії та білорусі на 50%

Комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту схвалив підвищення на 50% мит на деякі російські та білоруські сільськогосподарські товари. Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту схвалив підвищення на 50% мит на деякі російські та білоруські сільськогосподарські товари.
Фото: pixabay.com

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Депутати Європарламенту з Комітету з міжнародної торгівлі підтримали пропозицію Європейської комісії збільшити на 50% мита ЄС на ті сільськогосподарські товари з росії та білорусі, які досі не обкладаються іншими митами.

Метою є подальше зменшення залежності ЄС від цих двох країн. Нові тарифи торкнуться таких продуктів, як цукор, оцет, борошно та корми для тварин.

Крім того, передбачені мита на добрива, які імпортуються з росії та білорусі. На них введуть мито у 6,5%, а також додаткову плату за кожну тонну: у 2025−2026 роках це буде 40−45 євро, а потім ця сума значно зросте — до 430 євро за тонну у 2028 році.

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«Запропоновані заходи значно скоротять імпорт до ЄС відповідних товарів, що походять або експортуються прямо чи опосередковано з росії та білорусі. Це має призвести до подальшої диверсифікації виробництва добрив у ЄС, сектору, який наразі страждає від низьких цін на імпортні товари», — йдеться у повідомленні.

Законодавство також зобов'язує Комісію здійснювати моніторинг та вживати заходів для пом'якшення зростання цін, які можуть завдати шкоди внутрішньому ринку та сільськогосподарському сектору ЄС.

Ця пропозиція буде винесена на голосування на наступній пленарній сесії Європарламенту, яка відбудеться в Брюсселі в четвер, 22 травня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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