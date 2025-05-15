Український сервіс Meest Shopping запрацював у Грузії та Молдові

Український сервіс доставки покупок з інтернет-магазинів Європи, США та Канади Meest Shopping став доступний у Грузії та Молдові, йдеться у пресрелізі.

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Деталі

Користувачі в Молдові можуть отримувати онлайн-замовлення товарів з 12 країн: України, США, Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Франції, Португалії, Чехії, Польщі, Туреччини та Греції.

У Грузії також доступна доставка з цих країн і додатково з Канади. Доставляти можна з eBay, Amazon, ASOS та інших популярних магазинів, які не мають прямої доставки у ці країни. Доставка у Грузію та Молдову доступна з українських онлайн-майданчиків.

Тарифи

Тарифи залежать від країни відправлення та обраного способу транспортування. Так, стандартна доставка посилки вагою 1 кг із Туреччини у Грузію коштуватиме €7,75, а експрес-доставка літаком із США — $12. У Молдову доставка аналогічної посилки із США морем обійдеться у $23,3, а літаком — у $27.

Для доставки онлайн-покупок у Грузію та Молдову доступні дві послуги — «Самостійна покупка» та «Викуп товарів».

Перша передбачає, що клієнту потрібно зареєструватися в Meest Shopping, отримати індивідуальний ID-номер і вказати його разом із віртуальною адресою складу під час оформлення замовлення, а потім зареєструвати посилку у Meest Shopping та відправити її до свого дому.

Послуга «Викуп товарів» дає змогу просто надіслати посилання на товар спеціалістам Meest Shopping, які самостійно здійснять покупку.