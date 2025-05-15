Безробіття в ОЕСР у березні зросло до 4,9%

Безробіття в державах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у березні зросло до 4,9% порівняно з історичним мінімумом у 4,8% місяцем раніше. Показник не перевищує 5% із квітня 2022 року, наголошується в повідомленні ОЕСР.

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Деталі

У 23 країнах безробіття не змінилося щодо попереднього місяця. Зростання було відзначено у п'яти державах, зниження — у чотирьох.

У шести країнах безробіття перебуває нижче 3% (Чехія, Ізраїль, Японія, Південна Корея, Мексика та Польща). Двозначний показник зафіксовано лише в Іспанії (10,9%).

У Європейському союзі та єврозоні безробіття за підсумками шостого місяця поспіль перебувало на історичному мінімумі у 5,8% та 6,2% відповідно.

Кількість безробітних в ОЕСР позаминулого місяця збільшилася до 34,223 млн осіб у порівнянні з 33,992 млн осіб у лютому.

Безробіття серед жінок піднялося до 5,1% з 5%, серед чоловіків — залишилося на рівні 4,7%. Показник серед молоді (вік від 15 до 24 років) не змінився — 11,1%.

Нагадаємо

Створена 1961 року ОЕСР об'єднує 38 економічно розвинених країн світу.