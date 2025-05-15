Послаблення долара не обговорюється в рамках тарифних переговорів США — Bloomberg

Американські чиновники, які прагнуть укласти торгові угоди по всьому світу, не поспішають включати до угод зобов'язання щодо валютної політики. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнане джерело.

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Валютні ринки напружені через побоювання, що адміністрація президента США Дональда Трампа домагається послаблення долара і може використати торгові переговори для досягнення цієї мети.

Напередодні південнокорейська вона зросла майже на 2% до долара, японська єна також зміцнилася. Раніше цього місяця тайванська валюта показала найбільший стрибок за десятиліття.

За словами джерела, міністр фінансів США Скотт Бессент — єдиний член економічної команди Трампа, який займається цими питаннями, і він не доручає іншим чиновникам брати участь у переговорах щодо валютної політики з торговими партнерами. Джерело також додало, що такі питання обговорюватимуться лише у присутності Бессента.

З моменту вступу Трампа на посаду президента долар подешевшав щодо світових валют приблизно на 8%. Трамп уже давно скаржиться на те, що інші країни, особливо в Азії, навмисно послаблюють свої валюти, щоб отримати комерційну перевагу перед США.

Його адміністрація запровадила тарифи на більшу частину товарів у світі, але тепер, у ході торгових переговорів із багатьма країнами, вона дає зрозуміти, що мита будуть знижені.

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«Безумовно, ринки нервують. Екстремальна волатильність зараз є наслідком невизначеності у торгівлі», — заявив Грегорі Фаранелло, голова відділу торгової стратегії та процентних ставок AmeriVet Securities.

Бессент прагнув розвіяти глобальні страхи у тому, що США активно домагаються слабкішого обмінного курсу. З лютого він неодноразово заявляв, що політика сильного долара залишається чинною, у тому числі після оголошених Трампом тарифів 2 квітня.