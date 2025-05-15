Американські чиновники, які прагнуть укласти торгові угоди по всьому світу, не поспішають включати до угод зобов'язання щодо валютної політики. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнане джерело.
Послаблення долара не обговорюється в рамках тарифних переговорів США — Bloomberg
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Валютні ринки напружені через побоювання, що адміністрація президента США Дональда Трампа домагається послаблення долара і може використати торгові переговори для досягнення цієї мети.
Напередодні південнокорейська вона зросла майже на 2% до долара, японська єна також зміцнилася. Раніше цього місяця тайванська валюта показала найбільший стрибок за десятиліття.
За словами джерела, міністр фінансів США Скотт Бессент — єдиний член економічної команди Трампа, який займається цими питаннями, і він не доручає іншим чиновникам брати участь у переговорах щодо валютної політики з торговими партнерами. Джерело також додало, що такі питання обговорюватимуться лише у присутності Бессента.
З моменту вступу Трампа на посаду президента долар подешевшав щодо світових валют приблизно на 8%. Трамп уже давно скаржиться на те, що інші країни, особливо в Азії, навмисно послаблюють свої валюти, щоб отримати комерційну перевагу перед США.
Його адміністрація запровадила тарифи на більшу частину товарів у світі, але тепер, у ході торгових переговорів із багатьма країнами, вона дає зрозуміти, що мита будуть знижені.
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«Безумовно, ринки нервують. Екстремальна волатильність зараз є наслідком невизначеності у торгівлі», — заявив Грегорі Фаранелло, голова відділу торгової стратегії та процентних ставок AmeriVet Securities.
Бессент прагнув розвіяти глобальні страхи у тому, що США активно домагаються слабкішого обмінного курсу. З лютого він неодноразово заявляв, що політика сильного долара залишається чинною, у тому числі після оголошених Трампом тарифів 2 квітня.
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