Інвестори максимально песимістичні щодо долара США — звіт BofA

У травні 2025 року песимізм інвесторів щодо американського долара досяг найвищого рівня за 19 років, адже показник underweight у портфелях FMS сягнув максимуму. Про це пише Reuters.

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Причина песимізму

Bank of America пов’язує це з торгівельною політикою Дональда Трампа, яка вплинула на попит на долар і американські акції. Показник underweight означає, що частка активу в портфелях нижча за еталонний бенчмарк, що свідчить про негативні настрої трейдерів.

Оцінка ситуації

У звіті зазначається: «До Женеви настрої інвесторів були похмурими, особливо щодо американських активів. Травневий індекс FMS був не таким ведмежим, як квітневий, але досить ведмежим, щоб припустити, що пейн-трейд буде скромно зростати, враховуючи, що позитивне припинення торгівельної війни між США і Китаєм запобігає рецесії/кредитній події». Йдеться про угоду між США і Китаєм, яка передбачає зниження мит на 115% на 90 днів.

Вплив на ринок

Після угоди біткоїн зріс, подолавши позначку в $105 000. Водночас чистий показник underweight для американських акцій у травні склав 38%, що на 2% вище, ніж у квітні, і є максимумом за два роки.

Зміни в настроях

Загальна впевненість інвесторів зросла: 61% очікують «м'якої посадки» економіки (проти 37% у квітні), а 26% — «жорсткої» (проти 49% у квітні). Обсяг готівки в портфелях знизився з 4,8% до 4,5%, що є нижче середнього показника 4,7% за 1999−2025 роки, і свідчить про зростання впевненості.