За останні 12 місяців найбільше подорожчали капуста, морква, «автоцивілка», подешевшав — дизель. Про це пише Голова Податкового комітету Данило Гетманцев з посиланням на дані Держстату.
В Держстаті назвали, які продукти подорожчали найбільше за останній рік
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Як змінилися ціни
По кошику із 54 товарів і послуг, цінову динаміку яких відстежує Держстат, за останні 12 місяців (квітень 2024/ квітень 2025) найбільшими темпами подорожчали:
- Капуста (+276%)
- Морква (+223%)
- Автоцивілка (ОСЦПВ) (+135%)
- Яблука (+88%)
- Яйця (+77%)
- Буряк (+77%)
- Крупи ячні (+43%)
- Олія соняшникова (+39%)
- Борошно пшеничне (+38%)
Водночас, за останні 12 місяців подешевшала тільки одна позиція — дизельне пальне (-1,2%). Ще на одну позицію — сало — ціна майже не змінилась (+0,2%).
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Фактори впливу на інфляцію
Сезонні фактори у вигляді несприятливих погодних умови влітку і восени минулого року, що призвели до погіршення врожайності та зменшення пропозиції с/г сировини, окремих сирих продуктів харчування. У випадку овочів/ фруктів традиційно вдаються в знаки також обмежені потужності для зберігання, решти культур — незадовільна якість посівного матеріалу та інші фактори.
Фундаментальні чинники, які штовхають угору базову інфляцію через зростання виробничих витрат на оплату праці, сировину, енергозабезпечення.
У випадку автоцивілки — змінились нові правила страхування, які набули чинності з 1 січня 2025 року,
Прогнози
Очікується, що у травні — червні річна (за останні 12 місяців) інфляція почне спадати. Утім багато буде залежати від нового урожаю та продовження війни, яка сама по собі залишається вагомим про-інфляційним фактором, що тисне на витрати бізнесу.
Нагадаємо
Останній прогноз споживчої інфляції на кінець 2025 року від НБУ — 8,7% від МВФ — 9%, від Уряду — 9,5%.
Коментарі - 1
Український дежстат, це як п`яна гадалка «дядя пєтя» на посиденьках мужиків в гаражах, шось да нагадає, якусь «статистику» да видасть, короче кажучи пиши 10%, а краще 20%, якось буде :)