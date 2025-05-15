«В Держстаті назвали, які продукти подорожчали найбільше за останній рік»

За останні 12 місяців найбільше подорожчали капуста, морква, « автоцивілка », подешевшав — дизель. Про це пише Голова Податкового комітету Данило Гетманцев з посиланням на дані Держстату.

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Як змінилися ціни

По кошику із 54 товарів і послуг, цінову динаміку яких відстежує Держстат, за останні 12 місяців (квітень 2024/ квітень 2025) найбільшими темпами подорожчали:

Капуста (+276%)

Морква (+223%)

Автоцивілка (ОСЦПВ) (+135%)

Яблука (+88%)

Яйця (+77%)

Буряк (+77%)

Крупи ячні (+43%)

Олія соняшникова (+39%)

Борошно пшеничне (+38%)

Водночас, за останні 12 місяців подешевшала тільки одна позиція — дизельне пальне (-1,2%). Ще на одну позицію — сало — ціна майже не змінилась (+0,2%).

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Фактори впливу на інфляцію

Сезонні фактори у вигляді несприятливих погодних умови влітку і восени минулого року, що призвели до погіршення врожайності та зменшення пропозиції с/г сировини, окремих сирих продуктів харчування. У випадку овочів/ фруктів традиційно вдаються в знаки також обмежені потужності для зберігання, решти культур — незадовільна якість посівного матеріалу та інші фактори.

Фундаментальні чинники, які штовхають угору базову інфляцію через зростання виробничих витрат на оплату праці, сировину, енергозабезпечення.

У випадку автоцивілки — змінились нові правила страхування, які набули чинності з 1 січня 2025 року, в т. ч. щодо збільшення максимальних страхових виплат відповідно до стандартів ЄС.

Прогнози

Очікується, що у травні — червні річна (за останні 12 місяців) інфляція почне спадати. Утім багато буде залежати від нового урожаю та продовження війни, яка сама по собі залишається вагомим про-інфляційним фактором, що тисне на витрати бізнесу.

Нагадаємо

Останній прогноз споживчої інфляції на кінець 2025 року від НБУ — 8,7% від МВФ — 9%, від Уряду — 9,5%.