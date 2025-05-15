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15 травня 2025, 10:52

В Держстаті назвали, які продукти подорожчали найбільше за останній рік

За останні 12 місяців найбільше подорожчали капуста, морква, «автоцивілка», подешевшав — дизель. Про це пише Голова Податкового комітету Данило Гетманцев з посиланням на дані Держстату.

За останні 12 місяців найбільше подорожчали капуста, морква, «автоцивілка», подешевшав — дизель.
Фото: depositphotos

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Як змінилися ціни

По кошику із 54 товарів і послуг, цінову динаміку яких відстежує Держстат, за останні 12 місяців (квітень 2024/ квітень 2025) найбільшими темпами подорожчали:

  • Капуста (+276%)
  • Морква (+223%)
  • Автоцивілка (ОСЦПВ) (+135%)
  • Яблука (+88%)
  • Яйця (+77%)
  • Буряк (+77%)
  • Крупи ячні (+43%)
  • Олія соняшникова (+39%)
  • Борошно пшеничне (+38%)

Водночас, за останні 12 місяців подешевшала тільки одна позиція — дизельне пальне (-1,2%). Ще на одну позицію — сало — ціна майже не змінилась (+0,2%).

Читайте також: Вперше з початку року «Мінфін» зафіксував зниження ціни на продуктовий кошик

Фактори впливу на інфляцію

Сезонні фактори у вигляді несприятливих погодних умови влітку і восени минулого року, що призвели до погіршення врожайності та зменшення пропозиції с/г сировини, окремих сирих продуктів харчування. У випадку овочів/ фруктів традиційно вдаються в знаки також обмежені потужності для зберігання, решти культур — незадовільна якість посівного матеріалу та інші фактори.

Фундаментальні чинники, які штовхають угору базову інфляцію через зростання виробничих витрат на оплату праці, сировину, енергозабезпечення.

У випадку автоцивілки — змінились нові правила страхування, які набули чинності з 1 січня 2025 року, в т. ч. щодо збільшення максимальних страхових виплат відповідно до стандартів ЄС.

Прогнози

Очікується, що у травні — червні річна (за останні 12 місяців) інфляція почне спадати. Утім багато буде залежати від нового урожаю та продовження війни, яка сама по собі залишається вагомим про-інфляційним фактором, що тисне на витрати бізнесу.

Нагадаємо

Останній прогноз споживчої інфляції на кінець 2025 року від НБУ — 8,7% від МВФ — 9%, від Уряду — 9,5%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Я_ __
Я_ __
15 травня 2025, 11:06
#
«В Держстаті назвали, які продукти подорожчали найбільше за останній рік»

Український дежстат, це як п`яна гадалка «дядя пєтя» на посиденьках мужиків в гаражах, шось да нагадає, якусь «статистику» да видасть, короче кажучи пиши 10%, а краще 20%, якось буде :)
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