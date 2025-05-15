Українці почали активніше купувати гібридні авто. Що обирають українці

У квітні автопарк України поповнили понад 2,7 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 46% більше, ніж торік. Про це повідомляє «Укравтопром».

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Ринок автогібридів

Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 63%, проти 51% торік.

Нові авто

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (268 од.).

Другий результат у Audi Q8 (112 од.). Третій за популярністю — Toyota Yaris Cross (109 од.).

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Імпортні авто

Серед імпортованих гібридів з пробігом першість у Toyota Prius (74 од.). Також у лідерській трійці: KIA Niro (58 од.) та Toyota RAV-4 (47 од.).

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