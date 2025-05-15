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15 травня 2025, 9:52

Українці почали активніше купувати гібридні авто. Що обирають українці

У квітні автопарк України поповнили понад 2,7 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 46% більше, ніж торік. Про це повідомляє «Укравтопром».

У квітні автопарк України поповнили понад 2,7 тис.
Фото: ncars.com.ua

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Ринок автогібридів

Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 63%, проти 51% торік.

Нові авто

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (268 од.).

Другий результат у Audi Q8 (112 од.). Третій за популярністю — Toyota Yaris Cross (109 од.).

Читайте також: Авторинок України: чому до кінця року зросте попит на вживані електрокари та машини зі США

Імпортні авто

Серед імпортованих гібридів з пробігом першість у Toyota Prius (74 од.). Також у лідерській трійці: KIA Niro (58 од.) та Toyota RAV-4 (47 од.).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Anatoll France
Anatoll France
15 травня 2025, 10:13
#
А як же пів вареника? Вкраїнчики більше не обирають пів вареника? Що сталося, де подівалось зубожіння?
+
0
Три літри
Три літри
15 травня 2025, 10:23
#
Українці почали активніше купувати гібридні авто.

Купують то що дилери пропонують. А оскільки у нас набагато скромніша пропозиція чим наприклад в сусідній Польщі - то якщо дилер привіз лише гибрид то і купуєтся гирбид.

Оновлена модель моєї машин пропонуєтся в одному єдиному варіанті з одним двигуном, з однією коробкою, в одній комплектації.

Хоча коли я купував свою ще був хоч якийсь вибір між коробками та потужністю двигуна. Для прикладу в Польщі пропонувалось здаєтся 5 чи 6 комплектацій, причому для кожної можна було обрати коробку, двигун вже більше залежав від рівня комплектації. Навіть зараз в Польщі на вибір є спалинувка, гибрид та електрична модель, у нас одна лише бензинова. А привезли б гибрид відповідно — всім б купляли гибрид.
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