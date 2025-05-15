У квітні автопарк України поповнили понад 2,7 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 46% більше, ніж торік. Про це повідомляє «Укравтопром».
15 травня 2025, 9:52
Українці почали активніше купувати гібридні авто. Що обирають українці
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Ринок автогібридів
Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 63%, проти 51% торік.
Нові авто
В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (268 од.).
Другий результат у Audi Q8 (112 од.). Третій за популярністю — Toyota Yaris Cross (109 од.).
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Імпортні авто
Серед імпортованих гібридів з пробігом першість у Toyota Prius (74 од.). Також у лідерській трійці: KIA Niro (58 од.) та Toyota RAV-4 (47 од.).
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Купують то що дилери пропонують. А оскільки у нас набагато скромніша пропозиція чим наприклад в сусідній Польщі - то якщо дилер привіз лише гибрид то і купуєтся гирбид.
Оновлена модель моєї машин пропонуєтся в одному єдиному варіанті з одним двигуном, з однією коробкою, в одній комплектації.
Хоча коли я купував свою ще був хоч якийсь вибір між коробками та потужністю двигуна. Для прикладу в Польщі пропонувалось здаєтся 5 чи 6 комплектацій, причому для кожної можна було обрати коробку, двигун вже більше залежав від рівня комплектації. Навіть зараз в Польщі на вибір є спалинувка, гибрид та електрична модель, у нас одна лише бензинова. А привезли б гибрид відповідно — всім б купляли гибрид.