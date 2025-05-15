De Beers таємно продає алмази зі знижкою обраним клієнтам

Алмазодобувна компанія De Beers почала таємно реалізовувати необроблені алмази за значно зниженими цінами обмеженого кола клієнтів. Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

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Що відомо

Зазвичай De Beers проводить 10 торгів щорічно в Ботсвані для 70 зареєстрованих покупців, де ціни не підлягають обговоренню. Такий крок є вкрай нетиповим для ринку і посилює напруженість у галузі, що вже перебуває в кризовому стані.

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Чутки про такі продажі посилюють напруженість серед покупців De Beers, не допущених до спеціальних угод, від яких, як і раніше, очікується оплата за офіційним тарифом компанії.

Тіньові угоди демонструють дилему, з якою стикається De Beers: з одного боку — тиск з боку власника Anglo American, який хотів би збільшення продажів, з іншого — прагнення компанії підтримати глобальний ринок уникаючи повсюдного зниження цін.



Складнощів також додає тарифна політика, що проводиться нинішнім президентом США Дональдом Трампом. Майже 90% каменів проходять огранювання в Індії і лише потім доставляється в штати.



При цьому наприкінці грудня минулого року ЗМІ дізналися, що у компанії накопичилися запаси дорогоцінного каміння на суму близько $2 млрд. Причиною зростання запасів стали падіння попиту в Китаї, посилення конкуренції з боку штучних алмазів, а також пандемія COVID-19, під час якої кількість шлюбів знизилася, як і попит на обручки та весілля.

Все це призвело до скорочення видобутку алмазів компанією на 20%, а також відмовою від виробництва штучних алмазів.

Нагадаємо

Міжнародна корпорація De Beers займається видобутком, обробкою та продажем природних алмазів, а також виробництвом синтетичних алмазів для промислових цілей. Заснована в 1888 році в ПАР належить 85% в De Beers.

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