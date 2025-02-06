De Beers скоротила прогноз видобутку алмазів у 2025 році на 30%

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 лютого 2025, 12:47

De Beers скоротила прогноз видобутку алмазів у 2025 році на 30%

De Beers скоротила прогноз видобутку алмазів у 2025 році на 30%, до 20−23 млн карат проти прогнозованих раніше 30−33 млн карат на тлі складних ринкових умов. Про це пише Bloomber.

De Beers скоротила прогноз видобутку алмазів у 2025 році на 30%, до 20−23 млн карат проти прогнозованих раніше 30−33 млн карат на тлі складних ринкових умов.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

«Ми продовжуємо оцінювати ринкові умови і наразі реалізуємо дії щодо подальшого управління грошовими потоками, витратами та рівнями запасів у 2025 році», — наголошується в повідомленні.

За підсумками 2024 De Beers видобула 24,7 млн карат алмазів, що було на 22% нижче 2023 року.

Зокрема, виробництво підрозділу Debswana в Ботсвані впало на 27% до 19,94 млн карат на тлі навмисної переробки руди з низькими вмістами на Jwaneng DBCM у Південній Африці, збільшила видобуток на 2% до 2,17 млн карат на тлі поліпшення змісту.

У Намібії виробництво знизилося на 4% до 2,23 млн карат в результаті ремонтних робіт судів Debmarine Namibia.

Обсяг виробництва компанії в Канаді скоротився на 16% до 2,38 млн карат через планову переробку бідної руди. Консолідовані обсяги продажів за весь рік знизилися на 28% у річному обчисленні, а середня ціна реалізації зросла на 3% до 152 дол/карат, що відображає велику частку проданих необроблених алмазів із вищою вартістю, що частково нівелюється 20% зниженням середнього індексу цін на алмази.

De Beers очікує, що EBITDA за весь 2024 рік буде трохи негативною (EBITDA за перше півріччя 2024 року: 300 млн доларів).

«Складні умови торгівлі зберігалися протягом усього IV кварталу, оскільки обережні закупівлі з боку роздрібних продавців і вищі, ніж зазвичай, рівні запасів у мідстрімі пригнічували попит на необроблені алмази», — зазначили в компанії.

Нагадаємо

Міжнародна корпорація De Beers займається видобутком, обробкою та продажем природних алмазів, а також виробництвом синтетичних алмазів для промислових цілей. Заснована у 1888 році у ПАР. Anglo America належить 85% у De Beers.

Інвестиційний трамплін

Вже через 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами