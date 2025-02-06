De Beers скоротила прогноз видобутку алмазів у 2025 році на 30%, до 20−23 млн карат проти прогнозованих раніше 30−33 млн карат на тлі складних ринкових умов. Про це пише Bloomber.

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Що відомо

«Ми продовжуємо оцінювати ринкові умови і наразі реалізуємо дії щодо подальшого управління грошовими потоками, витратами та рівнями запасів у 2025 році», — наголошується в повідомленні.

За підсумками 2024 De Beers видобула 24,7 млн карат алмазів, що було на 22% нижче 2023 року.

Зокрема, виробництво підрозділу Debswana в Ботсвані впало на 27% до 19,94 млн карат на тлі навмисної переробки руди з низькими вмістами на Jwaneng DBCM у Південній Африці, збільшила видобуток на 2% до 2,17 млн карат на тлі поліпшення змісту.

У Намібії виробництво знизилося на 4% до 2,23 млн карат в результаті ремонтних робіт судів Debmarine Namibia.

Обсяг виробництва компанії в Канаді скоротився на 16% до 2,38 млн карат через планову переробку бідної руди. Консолідовані обсяги продажів за весь рік знизилися на 28% у річному обчисленні, а середня ціна реалізації зросла на 3% до 152 дол/карат, що відображає велику частку проданих необроблених алмазів із вищою вартістю, що частково нівелюється 20% зниженням середнього індексу цін на алмази.

De Beers очікує, що EBITDA за весь 2024 рік буде трохи негативною (EBITDA за перше півріччя 2024 року: 300 млн доларів).

«Складні умови торгівлі зберігалися протягом усього IV кварталу, оскільки обережні закупівлі з боку роздрібних продавців і вищі, ніж зазвичай, рівні запасів у мідстрімі пригнічували попит на необроблені алмази», — зазначили в компанії.

Нагадаємо

Міжнародна корпорація De Beers займається видобутком, обробкою та продажем природних алмазів, а також виробництвом синтетичних алмазів для промислових цілей. Заснована у 1888 році у ПАР. Anglo America належить 85% у De Beers.

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