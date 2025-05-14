Шмигаль озвучив головні цілі для нового глави Нафтогазу

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Очільник уряду окреслив загальні пріоритети енергетичної безпеки України та низку конкретних важливих завдань для Нафтогазу на найближчий час:

Підготовка до наступного опалювального сезону. Світло і тепло повинно бути в оселях усіх українців.

Накопичення достатніх запасів «блакитного палива» у газосховищах на осінньо-зимовий період.

Швидке та якісне відновлення пошкодженої росією інфраструктури газової галузі.

Нарощення українського газовидобутку з метою максимального покриття внутрішніх потреб.

Подальший розвиток розподіленої генерації, що мінімізує втрати від російських атак і додасть українській енергетиці нових потужностей.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Сергій Корецький переміг у конкурсі на посаду голови правління НАК «Нафтогаз України».

Корецький очолює компанії «Укрнафта» та «Укртатнафта» з листопада 2022 року. До цього, з 2013 року він обіймав посаду генерального директора WOG. З 2018 року займався власним бізнесом.