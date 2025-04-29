Сергій Корецький переміг у конкурсі на посаду голови правління НАК «Нафтогаз України». Про це голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус повідомив у коментарі Суспільному.
29 квітня 2025, 9:50
Сергій Корецький став новим головою правління Нафтогазу
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За словами Геруса, наглядова рада компанії сьогодні запропонувала Корецькому укласти контракт, проголосувавши за це одноголосно. Після завершення необхідних технічних процедур Корецький може офіційно очолити «Нафтогаз України» вже з 1 травня.
Корецький очолює компанії «Укрнафта» та «Укртатнафта» з листопада 2022 року. До цього, з 2013 року він обіймав посаду генерального директора WOG. З 2018 року займався власним бізнесом.
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Джерело: Мінфін
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