Сергій Корецький став новим головою правління Нафтогазу

Сергій Корецький переміг у конкурсі на посаду голови правління НАК «Нафтогаз України». Про це голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус повідомив у коментарі Суспільному .

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За словами Геруса, наглядова рада компанії сьогодні запропонувала Корецькому укласти контракт, проголосувавши за це одноголосно. Після завершення необхідних технічних процедур Корецький може офіційно очолити «Нафтогаз України» вже з 1 травня.

Корецький очолює компанії «Укрнафта» та «Укртатнафта» з листопада 2022 року. До цього, з 2013 року він обіймав посаду генерального директора WOG. З 2018 року займався власним бізнесом.